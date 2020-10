Reifen an Autos zerstochen, Tür zerkratzt und Räder gelockert

Zwischen Samstag und Dienstag zerkratzten Unbekannte in Greiz eine Tür, zerstachen einen Reifen und lockerten mehrere Radmuttern eines Mercedes, der in der Schmidtstraße parkte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03661 6210 zu melden.

In Wünschendorf machten sich in der Nacht vom Montag zum Dienstag ebenfalls Unbekannte an einem Auto zu schaffen. Wie die Polizei mitteilte, zerstachen sie einen Reifen eines Peugeot, der auf einem Parkplatz in der Ronneburger Straße abgestellt war. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 62310, in Verbindung zu setzen.

Mehr Blaulichtmeldungen