Reifen in Auto geladen - Unbekannter macht sich an Ledertaschen im Fahrzeug zu schaffen

Greiz. Gelegenheit macht Diebe: Ein Unbekannter entdeckte in einem offen stehenden Auto zwei Ledertaschen und ließ diese mitgehen, während der Bestohlene gerade Reifen in seinen Wagen lud.

Einen Moment der Unaufmerksamkeit nutzte ein bislang Unbekannter offensichtlich aus und wurde zum Dieb.

Mittwochabend hatte er aus einem in der Thomasstraße in Greiz stehenden Auto unbemerkt zwei Ledertaschen mit persönlichen Gegenständen gestohlen. Der Autobesitzer lud gerade Reifen in seinen offen stehenden Wagen und ließ es für einen kurzen Moment unbeobachtet.

Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03661/6210 zu melden.

