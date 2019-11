Alljährlich kümmern sich die Mitglieder des Feuerwehrvereins der Freiwilligen Feuerwehr Mehla um die weihnachtliche Gestaltung des Ortsteiles der Stadt Zeulenroda-Triebes.

Und jedes Jahr finden sich Einwohner von Mehla, die einen Tannenbaum aus ihrem Grundstück für den Ort spenden. In diesem Jahr ist es Gudrun Reimann, die die gut zehn Meter hohe Nordmanntanne aus ihrem Garten bereitstellte, „damit sich noch viele Leute in den kommenden Wochen an dem Tannenbaum erfreuen können“, so die Mehlarin.

Als Kind hätte sie vor dem von ihrer Mutter gepflanzten Baum gestanden. Da war er noch in ihrer Augenhöhe. Mittlerweile war der Baum, der im Zweierpack gepflanzt wurde, so hoch gewachsen, dass die Mehlaerin Angst bekam, wenn es kräftig stürmte, dass er umfallen könnte. Stürmen würde es in der Nähe des Sportplatzes in Mehla recht oft und kräftig. Da die Tanne ein Flachwurzler ist, waren ihre Bedenken recht hoch. So entschloss sie sich, den Baum als Tannenbaum für ihren Ort zu spenden. Auch die zweite Nordmanntanne, die in diesem Jahr noch verschont blieb, könnte als Tannenbaum im kommenden Jahr gefällt werden, sagt die Mehlaerin, die in den folgenden Wochen verstärkt ins Dorf laufen wird, um sich am weihnachtlichen Glanz zu erfreuen. Alle weiteren Arbeiten übernahmen die Mitglieder des Mehlaer Feuerwehrvereins. Sie sägten die Nordmanntanne ab und bugsierten sie an ihren Standort an der Bushaltestelle für die kommenden Wochen. Der städtische Bauhof wird ihn nun mit Lichtern schmücken. (hhe)