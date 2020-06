Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Reiseveranstalter wünschen sich mehr Klarheit

Eigentlich klingt es wie ein Grund zur Freude: Am 15. Juni will die Bundesregierung die Reisewarnung für 29 europäische Länder aufheben und durch Reisehinweise ersetzen. Das beschloss das Bundeskabinett nun.

Doch so richtig wisse man noch nicht, welche Anforderungen nun auf sie zukommen würden, sagt Bernd Balkow von Balkow-Reisen in Greiz. Die Firma ist nicht nur Reiseveranstalter sondern auch Busunternehmen, somit gleich doppelt betroffen. „Wir versuchen schon die ganze Zeit, herauszufinden, wann konkret es denn nun losgehen kann und welche Auflagen wir einhalten müssen“, sagt Balkow. „Keiner weiß was.“

Viele Fragen, wenig Antworten

Dabei gebe es einige Fragen, für die er und seine Kunden Antworten bräuchten, bevor die Reise überhaupt gebucht würde. Zum Beispiel, ob im Bus auch ein Mund- und Nasenschutz getragen werden müsse oder der nötige Abstand im Bus. Das sei ja nicht nur eine logistische Frage sondern auch eine wirtschaftliche: „Ich kann nicht mit zehn Leuten eine Busreise machen“, meint Balkow. „Wir wollen gern Buchungen annehmen, wissen aber nicht, welche Reise stattfinden kann und wie sie ablaufen soll“, fasst er zusammen.

„Ich will wissen, wer mein Ansprechpartner oder der Entscheidungsträger ist“, fordert Balkow mehr Klarheit. „Die Ungewissheit ist das Schlimmste.“

Carmen Seifert vom Reisebüro am Stadtbrunnen in Zeulenroda. Foto: Archivfoto: Katja Krahmer

Das gleiche sagt auch Gabriele Rampf vom Reisebüro Gabis Reisemarkt in Greiz, bezieht es allerdings eher auf die Kundensicht. „Die Menschen sind verunsichert“, sagt sie. Deswegen habe es ähnlich wie bei Balkow-Reisen auch noch keinen Ansturm bei ihr gegeben. „Ein Teil der Buchungen wurde auf später verschoben, ein Teil auf eine eigene Anreise beispielsweise mit Auto umgebucht.“

Es gebe so viele Informationen, etwa zum Thema Flug, die zudem manchmal auch noch gegensätzlich seien. Klar sei: „Das Reisen wird anders sein“, sagt Rampf, so schlimm wie manchmal dargestellt, sei es aber nicht.

Dankbar sei sie dafür, dass sie bei sich zum größten Teil auf sehr verständnisvolle Kunden gestoßen sei. Man habe zusammengearbeitet, um die Situation für allen Seiten so gut wie möglich zu klären.

Reiseland Deutschland bleibt wohl trotzdem im Trend

Im Reisebüro am Stadtbrunnen in Zeulenroda-Triebes sind die Kunden und Leiterin Carmen Seifert erleichtert, dass die Reisewarnung aufgehoben wurde. „Die Kunden haben den Moment sehnsüchtig erwartet“, sagt sie. Aber es sei natürlich immer noch sehr viel Unsicherheit bei den Reiselustigen spürbar. „Das Telefon steht aktuell nicht still“, sagt sie. So gebe man sich größte Mühe, alles zu beantworten, aber auch die Veranstalter hätten nicht auf alle Fragen eine Antwort parat. Viele Flugverbindungen seien noch ungeklärt und die Hotels seien hinsichtlich der Umsetzung der Hygienepläne unterschiedlich weit. Der Veranstalter hätten daher eine Liste weiter gegeben, wann es voraussichtlich wo wieder losgeht.

Wo Reisende nicht auf einen Flug angewiesen sind, gibt es bereits wieder ersten Reiseverkehr. „Die ersten Kunden sind kürzlich mit dem Auto nach Kroaten gereist“, sagt Carmen Seifert. Das nahe europäische Ausland werde derzeit auch am meisten nachgefragt. Österreich, Italien, Spanien und Griechenland seien sehr interessant. Das eigene Auto werde wohl in diesem Jahr als Reisemittel an Bedeutung gewinnen. „Dort fühlen sich viele Reisende sicherer. Auch weil überdurchschnittlich viele Kunden Interesse an Reisen innerhalb von Deutschland zeigen würden. „Ganz oben steht bei uns natürlich die gute alte Ostsee“, sagt sie. Aber auch Regionen, die sonst eher nicht so nachgefragt werden, seien jetzt für viele Menschen interessant. Gute Beispiele seien Hessen und Sachsen, die auch durch die Nähe zu Thüringen beliebt sind.

Weil es ja durchaus seien könnte, dass die Reisebeschränkungen wieder verschärft werden, empfiehlt Carmen Seifert die klassische Pauschalreise. „Das Auswärtige Amt hat klar gemacht, es wird keine weitere Rückholaktion für Urlauber geben“, sagt sie. Pauschalreisende seien bereits beim Ausbruch der Corona-Krise auf Kosten der Veranstalter zurückgeholt worden.