„Reißberger“ treffen sich wieder in Greiz

Greiz. Am 19. Mai steigt das nächste „Reißbergtreffen“ in Greiz. Was sich dahinter verbirgt.

Am 19. Mai steigt das nächste „Reißbergtreffen“ in Greiz. Gemeinsam mit Johann Stuhrman organisiert der 76-jährige Wolfgang Braun das Wiedersehen all jener, die auf dem Reißberg in Greiz aufgewachsen sind oder lange da gelebt haben. „Ich hoffe, wir treffen viele, die mit uns damals zusammen Fußball gespielt und ,Räuber und Zoller’ gespielt haben“, sagt Braun.

Den Ursprung hätten die Treffen in seiner Suche nach Jan Höhn, dem Sohn einer Bildhauerin. „Der war damals unser Bandenchef und eine echte ,Raubsau’. Letztlich habe ich ihn in Wien gefunden – und aus der Erfahrung, wo überall die Reißberger verstreut sind, wurde die Idee zu einem regelmäßigen Treffen“, so Braun, der selbst ab 1948 am Reißberg wohnte und nach eigenem Bekunden „eine geile Jugend am so genannten Intelligenzhügel“ verlebte.

Bereits jetzt schon 50 Anmeldungen

2015, zur ersten Auflage des Treffens, kamen fast hundert ehemalige Reißberger. Zweimal habe man ausgesetzt in Corona-Zeiten, im letzten Jahr gab es das Treffen aber wieder mit 68 Teilnehmern. Schon jetzt gäbe es wieder über 50 Leute, die angemeldet sind. „Auch wer noch keine direkte Einladung bekommen hat und Reißberger ist, kann gern vorbei kommen“, sagt Wolfgang Braun.

Los geht es am 19. Mai, ab 17 Uhr, in der „Reißberggaststätte 04“. Wer mag, kann – wie es bereits eine schöne Tradition ist – eine Spende in die Spendenbox stecken, die diesmal für den Ringernachwuchs von Rotation Greiz gedacht ist.