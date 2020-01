Rekordjahr in der Vogtlandhalle Greiz

Das Jahr 2019 war nach den Besucherzahlen das erfolgreichste Jahr seit der Eröffnung der Vogtlandhalle in Greiz. 97.569 Menschen kamen laut Vogtlandhallen-Chefin Undine Hohmuth 2019, darunter waren 73.922 Veranstaltungsgäste bei 220 Veranstaltungen – die anderen Besucherzahlen teilen sich auf Tagungen, Seminare, Proben und Ausstellungen auf. Zum Vergleich: 2018 wurden rund 68.000 Gäste bei 194 Veranstaltungen gezählt. Mit vielen Veranstaltungen für die erste Hälfte 2020 will man den Trend fortsetzen.

Heinz Rudolf Kunze kommt nach Greiz

Dabei setzen die Vogtlandhallen-Chefin und ihr Team wie seit vielen Jahren auf eine Mischung aus altbewährten Publikumslieblingen und neuen Dingen, größeren und kleineren Veranstaltungen. Um für möglichst viele Gäste etwas bereit zu halten, ist das Programm der ersten Jahreshälfte 2020 erneut breit- gefächert.

So wird auch für 2020 auf die bestehenden erfolgreichen Zusammenarbeiten gesetzt. Die Vogtland Philharmonie Greiz-Reichenbach bestreitet beispielsweise wieder mehrere Sinfoniekonzerte (24. Januar, 28. Februar, 20. März, 24. April, 15. Mai, jeweils ab 19.30 Uhr), die Musiknacht Sounds of Hollywood zum Park- und Schlossfest (14. Juni, 20 Uhr) oder das Gemeinschaftskonzert mit der Musikschule Greiz (8. Mai, 19.30 Uhr).

Heinz Rudolf Kunze tritt im Mai in Greiz auf Foto: Martin Huch

An der Seniorentanzveranstaltung „Darf ich bitten“ (20. Januar, 10. Februar, 9. März, 6. April, 11. Mai, 8. Juni, jeweils ab 14 Uhr) wird genauso festgehalten, wie an der Ü30/40/50-Party (2. Mai, 20 Uhr), den Musikstil-Ost-Veranstaltungen (25. April, ab 22 Uhr, 12 und 13. Juni, jeweils ab 0 Uhr) oder den Schülertheatertagen, die in diesem Jahr am 12./13. Mai stattfinden. Einen Nachtflohmarkt (11. April, ab 16 Uhr) soll es wieder geben, auch ein Kindersachenbasar ist erneut geplant (9. Mai, 10 Uhr).

Musikalisch liegt ein Schwerpunkt auf klassischer, poppiger und volkstümlicher Musik, die sich in den vergangenen Jahren zumeist als Besuchermagnet erwiesen hat. Bereits im Januar präsentiert man zum Beispiel die große Johann-Strauß-Gala (26. Januar, 15.30 Uhr) oder das Stadlfest mit Andy Borg (31. Januar, 16 Uhr). Bis Jahresmitte stehen beispielsweise ein Abend mit musikalischen Erinnerungen an Udo Jürgens (8. Februar, 19.30 Uhr), ein Auftritt mit dem „Caruso der Berge“ Rudy Giovanni (29. Februar, 16 Uhr), ein Konzert mit Katrin Weber und Gunter Emmerlich (8. März, 17 Uhr), das Abschiedskonzert mit Marshall und Alexander (29. März, 17 Uhr), Stefan Mross mit anderen Volksmusikmusikern (18. April, 16 Uhr) oder ein Konzert mit Semino Rossi (1. Mai, 19 Uhr) an. Auch Heinz Rudolf Kunze (10. Mai, 17 Uhr) und die Kastelruther Spatzen (27. Mai, 19.30 Uhr) haben sich angesagt.

Bauchredner Sebastian Reich mit seiner Amanda kommen im Mai nach Greiz. Foto: Alexey Testov

Daneben werden Lesungen unter anderem mit der Wetterfee Maxi Biewer (26. April, 16 Uhr), Desiree Nick (16. Mai, 19.30 Uhr), eine Bauchredner Veranstaltung mit Sebastian Reich (17. Mai, 18 Uhr) und viele Diaschauen etwa zu Uganda (19. Januar, 16 Uhr), Südtirol und den Dolomiten (15. Februar, 16 Uhr), Schlesien (22. Februar, 16 Uhr) oder Irland (5. April, 16 Uhr) geboten. Ein besonderer Höhepunkt soll auch das von der Vogtland Philharmonie organisierte Konzert mit der Deutschen Streicherphilharmonie werden (19. April, 18 Uhr). Anlässlich der deutschen Wiedervereinigung geht diese auf Konzerttournee unter dem Motto 30 Jahre Deutsche Einheit und macht dabei auch Halt in Greiz.

Weitere ausgewählte

Veranstaltungen in der Vogtlandhalle

18. Januar, 16 Uhr: Jubiläumsgala des Jugend- und Kinderballetts Kess

25. Januar, 15 Uhr: Der Traumzauberbaum – das Geburtstagsfest

29. Januar, 18 Uhr: Schulkonzert der Freien Schule Elstertal

30. Januar, 8.30 und 10.15 Uhr: Kids meet Classic mit der Vogtland Philharmonie

16. Februar, 17 Uhr: Andrew-Lloyd-Webber-Gala

19. Februar, 16 Uhr: Benefizkonzert OTZ Thüringen hilft mit dem Luftwaffenmusikkorps Erfurt

22. Februar, 9.30 bis 12.30 Uhr, Ausbildungs- und Fachkräftebörse am 22. März, 11 bis 17 Uhr, zweite Vogtländische Haus- und Gartenmesse, 3. April, 19 Uhr, Krimi-Dinner Die Auftragsgriller, 23. Mai, 19.30 Uhr, Der kleine Horrorladen – Musical vom Verein „Thearter“ in Greiz,19. Juni, ab 18 Uhr und 20. Juni, ab 16 Uhr, Gala der Tanzklassen „Tanz(un)art“ der Musikschule Greiz, 5. Juli, 19 Uhr, MDR-Musiksommer.

Außerdem sind auch für die zweite Jahreshälfte schon Termine geplant, am 19. September zum Beispiel eine Lesung mit dem Bergdoktor Hans Siegl, am 8. November ein Abend mit der Schauspielerin Lisa Fitz und am 21. November ein Konzert mit der Band Alphaville.