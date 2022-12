Rettungshubschrauber im Einsatz: 64-Jährige bei Unfall auf B2 schwer verletzt

Ein Rettungshubschrauber flog die Schwerverletzte in eine Klinik. (Symbolbild)

Harth-Pöllnitz. Bei einem Unfall auf der B2 nahe Mittelpöllnitz ist am Montag eine 64-Jährige schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.

Am späten Montagabend fuhr die 64-Jährige mit ihrem Auto laut Angaben der Polizei auf der B2 in Richtung Großebersdorf. Aus bislang unbekannter Ursache kam sie mit dem Fahrzeug nach links von der Straße ab, kollidierte mit einem Baum und kam damit im Straßengraben zum Stehen. Bei dem Unfall wurde die Frau schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog die 64-Jährige in eine Klinik. Die Bundesstraße war bis gegen 22.50 Uhr voll gesperrt.

14-Jähriger in Zeulenroda von Transporter erfasst

Auch in Zeulenroda kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Am Montagnachmittag wurde hier ein 14-Jähriger von einem Transporter erfasst und schwer verletzt.