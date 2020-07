Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Reudnitzer Regelschüler feiern ihren Abschluss

Mohlsdorf/Reudnitz. Auch den Schülern der Freien Regelschule in Reudnitz wird wegen der besonderen Umstände ihre Abschlussfeier wohl noch lange in Erinnerung bleiben. Unter Beachtung der Auflagen, die durch die Corona-Pandemie notwendig geworden sind, feierten sie im Gasthaus Zum kühlen Morgen in Mohlsdorf ihren Abschluss. Zuvor stellten sie sich noch zu einem gemeinsamen Foto auf.