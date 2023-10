Im "Reußischen Hof" in Hohenleuben haben Jugendliche am Samstagnachmittag ihr musikalisches Können gezeigt - wie Samuel und Olivia Wenzel, die "Fiddlers Fancy" intonierten.

Riesen-Applaus für kleine Stars im Landkreis Greiz: Begeisternde Talenteshow in Hohenleuben

Hohenleuben. Die Hohenleubener Kinder und Jugendlichen sind musisch begabte junge Leute. Das bewiesen sie am Samstag im „Reußischen Hof“ auf besondere Weise.

Ein aufgeregtes Gewusel herrschte am Samstagnachmittag im „Reußischen Hof“ der ostthüringer Kleinstadt. Neben vielen Kindern und Jugendlichen hatten sich auch zahlreiche Erwachsene – zumeist Eltern und Großeltern des Hohenleubener Nachwuchses – im prall gefüllten Bürgerhaus eingefunden.

Grundschulchor Hohenleuben begeistert die Besucher

„Hohenleubens Jugend musiziert“ hieß der Grund für den Auflauf, bei dem die jungen Menschen der Stadt zeigten, was sie so im musikalischen Bereich drauf haben. Besonders viel Applaus erhielten die kleinen Choristen des Grundschulchores, die sich unter der Leitung von Mariola Ackermann in die Herzen der Besucher sangen. Neben modernen Liedern – unter anderem von Kinderlied-Interpreten wie Volker Rosin oder Rolf Zuckowski brachten die Chorkinder auch klassisches Liedgut zu Gehör – wie das beliebte Herbstlied „Bunt sind schon die Wälder“.

Ein Chormitglied erhielt eine ganz besondere Ehrung: Zu Ehren des 10. Geburtstages von Raphael Delitzscher gab es ein Geburtstagsständchen, bei dem der ganze Saal mit einstimmte.

Über eine kleine Überraschung konnte sich Raphael Delitzscher zu seinem 10. Geburtstag freuen. Musikschullehrerin Jana Dullin überbrachte ihm eine Geburtstagstorte. Foto: Ingo Eckardt

Instrumentalisten zeigen in Hohenleuben ihr Können

Neben dem Grundschulchor war der Nachmittag auch für die jungen Instrumentalisten der Musikschulen „da capo“ Hohenleuben, „Bernhard Stavenhagen“ Greiz und „Johann Nepomuk Hummel“ Weimar ein aufregender.

Henrik Schilke und Franz Popp nehmen noch nicht lange Gitarrenunterricht - beide konnten viel motivierenden Beifall einheimsen. Foto: Ingo Eckardt

Organisatorin und Instrumentallehrerin Jana Dullin hatte ein buntes Programm zusammengestellt, bei dem einerseits Anfänger auf ihren Instrumenten ihr Können zeigten, zum anderen aber auch „kleine Profis“, die bei „Jugend musiziert“-Wettbewerben bereits ihre Visitenkarte abgaben. Sie wagten sich an große Klassikwerke – unter anderem von Edvard Grieg, Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven oder Peter Tschaikowsky – heranwagten.