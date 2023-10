Riesenandrang beim Kunsthandwerkermarkt in Zickra

Zickra. Am Samstag strömen wieder Gäste von überall her in den Bergaer Ortsteil. Organisator Andreas Wolf kann sogar einen kleinen Rekord vermelden

Wenn in den Bergaer Ortsteil Zickra Menschen aus der breiten Umgebung und sogar München, Berlin oder Dresden „einfallen“ und er eine Einwohnerzahl für ein Wochenende vervielfacht, dann liegt das an einem der Märkte auf dem Kulturhof.

Kettensägekunst gab es auch zu sehen. Foto: Tobias Schubert

Andreas Wolf, Chef des Kulturhofes und der Agentur Mark-Wert, begann vor vielen Jahren mit den Märkten auf seinem Hof, ist inzwischen mit ähnlichen Aktionen in ganz Mitteldeutschland aktiv – unter anderem ist er beispielsweise auch für den Mitteldeutschen Käsemarkt in Blankenhain verantwortlich – und hat sich einen weit reichenden Ruf erarbeitet.

Am Samstag war das beim Kunsthandwerkermarkt wieder zu erleben. Aus Nah und Fern kamen laut der Autokennzeichen die Gäste auf den Kulturhof angereist, um zwischen Ständen mit Keramik- und Wollartikeln, Seifen und Schmuck, Hüten, Dekorationsstücken und vielem mehr zu bummeln.

Aussteller aus ganz Deutschland

Auf dem Gesicht des Organisators Andreas Wolf war jedenfalls deutlich Freude zu erkennen, als er auf die vielen Besucher und das bunte Treiben auf seinem Kulturhof schaute: „Die Besucher sind glücklich und was will ich mehr“, lachte er. Er konnte auch einen kleinen Rekord vermelden: Mit 76 Ausstellern, die ihre Stände um den Kulturhof und auf einer angrenzenden Wiese aufgebaut hatten, war der Kunsthandwerkermarkt der bisher größte auf dem Kulturhof bisher.

Darüber war er umso glücklicher, da die Branche derzeit nicht einfach sei, viele andere hätten aufhören müssen, weil sie keine Aussteller mehr fänden – mit der Pandemie hörten viele auf.

Gleich mehrere Aussteller boten Keramik an. Foto: Tobias Schubert

Doch durch die Agentur Markt-Wert und die jahrelange Erfahrung könne er glücklicherweise auf ein großes Netzwerk zurückgreifen. Das beschränkt sich nicht nur auf Deutschland, sodass es in Zickra auch vereinzelte Händler beispielsweise aus Polen oder Tschechien gab.

Weiter geht es auf dem Kulturhof in den nächsten Wochen zunächst mit Konzerten beispielsweise der Band „Pro Art“, die gerade ihr 50. Jubiläum feiert und am 28. Oktober in Zickra auftritt. Am 11. November steht ein Volkstanz mit der Band Klangschnitz an, „Sterni und Freunde“ wollen am 18. November auf dem Kulturhof spielen.

Als nächster Markt wird der Adventsmarkt an zwei Wochenenden im Dezember organisiert, der diesmal auch mit einer Ausstellung einhergehen soll.

Der Kunsthandwerkermarkt öffnet auch am Sonntag, 8. Oktober, noch einmal von 10 bis 18 Uhr seine Türen.