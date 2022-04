Rittergut-Verein Kleingera wählt neuen Vorstand und plant Aktionen

Kleingera. Mandy Babst und Sebastian Anlauft sind die beiden neuen Vorsitzenden.

Der Verein zur Erhaltung des Rittergutes Kleingera hat nach eigener Mitteilung einen neuen Vorstand. Gewählt wurden einstimmig Mandy Babst und Sebastian Anlauft zu den gleichberechtigten Vereinsvorsitzenden. Sie waren die einzigen Kandidaten.

Der bisherige Vorsitzende Philipp Weithase hatte sich aus beruflichen Gründen nicht wieder um das Amt beworben. Er werde der neuen Vereinsführung beratend zur Seite stehen. Weithase war vier Jahre lang Vorsitzender des Kleingeraer Rittergutsvereins.

Als Schatzmeisterin fungiert weiterhin Carina Schmidt. Gabriele Hommel wird sich im erweiterten Vereinsvorstand um die Traditionspflege kümmern, Christine Kappert die Kulturveranstaltungen federführend organisieren. Carola Tausch ist für die Kinder- und Jugendarbeit verantwortlich, Daniela Hommel-Kreißl für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Der Verein habe sich auch der Mehrgenerationenarbeit verpflichtet und steht, wie im Rechenschaftsbericht deutlich geworden sei, finanziell auf soliden Füßen. Mit der Sicherung der historisch bedeutenden Kellergewölbe, die 1428 erstmals urkundlich erwähnt wurden, war dem Verein im vergangenen Jahr ein großer Schritt in Richtung Erhaltung des einstigen Herrenhauses gelungen.

Herrenhaus-Dach bereitet weiterhin Sorgen

Die Terrasse sei nun – ebenso wie die äußere Natursteinmauer – vollständig saniert und abgedichtet und die Kellergewölbe damit vor Feuchtigkeit geschützt. 56.000 Euro hatte der 2021 beendete zweite Bauabschnitt den Verein gekostet – mit 37.500 Euro Fördermitteln.

Sorgen bereite weiter das Herrenhaus-Dach, für dessen Erneuerung Spenden gesammelt werden.

In seiner Bilanz freute sich der scheidende Vereinsvorsitzende Philipp Weithase, dass das Osterfest am Karsamstag im Rittergut sehr viele Besucher anzog. Am 24. Juni soll die Tradition des Johannistraußbindens gepflegt werden. Tags darauf wird zum Weinfest eingeladen.

Ein Handwerker- und Kreativmarkt am 20. August, der Tag des Offenen Denkmals am 11. September, das Apfelfest am 8. Oktober und die Himmlische Rittergutsweihnacht am 3. Dezember stehen zudem an. Parallel zur Rittergutsweihnacht wird der Ortschaftsrat zum Pyramidenanschieben einladen.