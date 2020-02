Robuster Optimismus und Geld

Für die Museumsarbeit brauche es einen robusten Optimismus, hat Ulrike Lorenz, die Neue bei der Weimarer Klassik Stiftung, einmal gesagt. Und finanzielle Mittel, hat Freundeskreischef Sebastian Schopplich beim Fest zu 70 Jahre Museum Reichenfels hinzugefügt. Und ohne die tausenden Stunden freiwilliger Arbeit wäre schon gar nichts, darf ich noch ergänzen. Die Festveranstaltung dürfte deshalb wohl vor allem den forschenden und verkündenden Geistern des Trägervereins und des Museums gewidmet sein. Dass sich dafür Politiker mit Grußworten ins Rampenlicht drängen, ist einerseits der Eigenheit der Politiker geschuldet, aber andererseits auch eine Würdigung der Arbeit. Je höher der Rang, desto bedeutsamer. In Reichenfels war es mit Finanzministerin Heike Taubert auch gleich die Richtige. Es konnte in diesem Museum mit seiner wechselvollen Geschichte nicht nur um Freudentänze gehen. Es geht auch ums Geld. Wer wie Reichenfels schon eine Schließung erlebt hat, dem schwingen ausbleibende Mittel als Damoklesschwert ständig über dem Kopf. Dass dem so ist, ist dem luftgefüllten Gemeindesäckel geschuldet. Dabei ist Geschichte zu erforschen und öffentlich zu machen, keine kommunale Aufgabe, sie ist eine allumfassende. Und freiwillig ist sie schon gar nicht. Sie ist eine Notwendigkeit.