Rock Classics der Superlative an der Göltzschtalbrücke

Die zwei neuen Nachrichten zuerst: Es wird ein neuer Weg gebaut vom Ballongelände ausgehend, kommen die Besucher der Rock Classics besser zum Freiluft-Konzertsaal. Das versprach der Bürgermeister von Netzschkau, Mike Purfürst (Gewerbeverein), vor der Presse, die eingeladen war in das Haus eines der Hauptsponsoren, der Stadtwerke Reichenbach/Vogtland. Und es wird am Freitag vor den Rock Classics eine Supershow mit Johannes Oerding geben. So, nun ist es raus.

Schließlich sei alles da und man könne das Equipment vor, auf und hinter der Bühne nutzen für das Oerding-Konzert, sagte Matthias Krauß, Geschäftsführer Krauß Event GmbH. Krauß liebe das Vogtland, sagte der Chef der Zwickauer Agentur. Es werde der Schwung des letzten Jahres umgesetzt und alle schauten erwartungsvoll dem Pfingstwochenende entgegen. Alle waren in dem Fall eine achtköpfige Abordnung der Sponsoren und Organisatoren des Ereignisses an der Göltzschtalbrücke am 30. Mai dieses Jahres.

Bereits 1850 Karten verkauft

Krauß platzte fast vor Stolz als er verkündete, dass man die Besucherzahlen bei 5000 und mehr sehe. „Es ist das Event des Jahres“, sagte er. Zwischen 250.000 und 350.000 Euro koste es. Bereits jetzt seien 1850 Karten von 2800 Sitzplätzen verkauft.

Generalmusikdirektor Stefan Fraas, Vogtland Philharmonie Greiz-Reichenbach, wurde zum Programmdirektor. Seit dem Start 1995 seien Wiederholungstäter im Publikum, die inzwischen mit Kindern und Enkeln kommen. Die Tatsache berge eine Herausforderung. „Die Älteren hören andere Musik als die Jüngeren“, sagte Fraas. Man müsse die unterschiedlichen Musikvorlieben der Generationen berücksichtigen und ihre Gemeinsamkeiten zusammenführen.

Phil Bates mit ELO-Hits

Das soll klappen mit den vier Künstlern, die noch nie bei den Rock Classics dabei waren. An erster Stelle, steht Phil Bates, der in den 90er Jahren Frontmann beim Electric Light Orchestra Part II war, „Confusion“ und „Don’t Bring Me Down“ – er wird die größten ELO-Hits präsentieren. Für Fraas eine besondere Freude, da das die Musik seiner Jugend gewesen sei.

Jazz, Soul und Queen-Performances

Für die Jüngeren bringt Myra Maud, die unter anderem im Musical „König der Löwen“ gesungen hat, Soul und Jazz aus Hamburg mit. Eine interessante Stimme, meinte Fraas. Der zwischen den Generationen einigende Part wird ganz sicher Marcus Engelstädter zufallen, denn der Frontmann der Queen „Classic“ singt die ewig schöne Musik des unglaublichen und unerreichten Freddy Mercury. Gemeinsam mit Elena Fink, vierter Gast und klassische Sopranistin, wird Engelstädter auch „Barcelona“ zelebrieren.

Mit Fink ist die Brücke zum Klassischen geschlagen, die ohne Beethoven in diesem Jahr nicht betreten werden kann. „Die Philharmonie wird in großer Besetzung musizieren“, kündigte Fraas an. Aber für Musik des größten Genies hat Fraas neue Arrangements geschrieben für Gitarren und Drums zu Beethovens Fünfte und „Joyful, Joyful“. Von AC/DC über Tina Turner bis Mark Foster würde eine sehr bunte Mischung geboten, freute sich Fraas. Das benötigt Arrangements fürs Orchester, für Voc A Bella, die René Möckel Band und schließlich die Solisten. Da seien fünf Arrangeure noch mittendrin.

Der erste Eindruck entscheidet

Das, was mit viel Freude zu sehen und zu hören sein wird, braucht harte Arbeit im Vorfeld. Das Aufwendige sei die Infrastruktur, so Projektmanager Eric Seifert. Rasen mähen und eine gute Ankunftssituation schaffen, meinte er. „Der erste Eindruck ist entscheidend.“

Das Areal steht ohnehin im Fokus der Stadt Netzschkau. Bürgermeister Purfürst sprach von einer in Auftrag gegebenen Machbarkeitsstudie für das Brückengelände. Es gebe einige Ideen, antwortete er auf die Frage, ob ein Zeltplatz angezeigt wäre ähnlich dem zum Gößnitz Open Air. Während das noch weite Zukunft ist, soll der Weg vom alten Ballongelände noch diese Woche fertig werden.

Wie Seidel sagte, soll es in diesem Jahr auch feste Toilettenwagen geben. Und natürlich auch eine Menge drumherum zum Essen und Kaufen. Auch die Shuttlebusse zwischen Greiz und Reichenbach werden wieder auf die musikbeseelten Besucher warten.