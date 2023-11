Rod-Stewart-Show und mehr: Kurzes aus Greiz und Umgebung

Greiz/Zeulenroda-Triebes. In Reichenbach soll Rod Stewart wieder aufleben, eine Stelzendorferin kommt ins Riverboat: Das neuste aus Greiz, Zeulenroda und der Umgebung

Patesseurin Doreen Bergmann talkt mit Mario Barth und Dieter Hallervorden und in Wernsdorf freut man sich auf ein besonderes Konzert: Die Kurzmeldungen aus Greiz, Zeulenroda und Umgebung.

Stelzendorferin im Riverboat

Die Stelzendorfer Patesseurin Doreen Bergmann ist am Freitag, dem 24. November, zu Gast in der MDR-Talkshow Riverboat. Sie wird unter anderem neben Mario Barth und Johannes Hallervorden Platz nehmen und über ihr erstes Backbuch sprechen. Ihr Backbuch „Stelzendorfer Tortenzauber“ ist Ende September veröffentlicht worden und beinhaltet 70 Rezepte. Ihr zweites Buch – ein Frühstücksbuch – ist bereits in Arbeit und soll im März 2024 erscheinen. Die Sendung läuft ab 22 Uhr.

Am Sonntag wird in Hohenölsen gereizt

Zum Skatturnier zum Totensonntag, also am 26. November, lädt der Skatclub Karpfenpfeiffer Zeulenroda ein. Es startet um 14.30 Uhr in der Rotbuche Hohenölsen.

Seniorentreffen in Mohlsdorf

Am 29. November findet ab 14 Uhr das nächste Treffen der Senioren aus Mohlsdorf im Billardcafe Monte Carlo, Raasdorfer Straße statt. Man freut sich auch über Besuch aus anderen Ortsteilen.

Adventsfeier für Senioren

Die Kirchgemeinden in Greiz und der Seniorenbeirat laden am Mittwoch, 29. November, ab 14.30 Uhr zur Adventsfeier für Senioren in die Vogtlandhalle ein.

Konzert des Gymnasiums

Das Weihnachtskonzert des Ulf-Merbold-Gymnasiums Greiz ist für Freitag, den 1. Dezember, ab 18 Uhr, in der Vogtlandhalle geplant. Karten gibt es nur über das Gymnasium.

Konzert in der Kirche Wernsdorf

Zu einem besonderen Konzert wird am Freitag, 24. November, ab 18.30 Uhr (Einlass: 18 Uhr) in die beheizte Kirche in Wernsdorf eingeladen. Songwriter und Musiker Martin Goldhardt präsentiert eigene Songs, soulige Balladen und Cover bekannter Hits in der Atmosphäre der spätromanischen Kirche. Organisiert wird alles von der Kirchgemeinde Wernsdorf und dem Feuerwehr- und Brauchtumsverein des Ortes. Eintritt frei, um eine Spende wird gebeten.

Rod-Stewart-Tribute in Reichenbach

Marco Wölfer ist der „fabulöse Mr. Rod“ und kommt mit seiner „Nr. 1 Rod Stewart Show“ am Samstag, dem 25. November, ab 20 Uhr, in das Reichenbacher Neuberinhaus. Als besondere Gäste hat er sich neben seiner Band noch Vanja Sky eingeladen.

2012 wurde die Show von Marco Wölfer zu Ehren der musikalischen Werke des Musikers Rod Stewart entworfen, schreiben die Organisatoren. Sie setze sich zusammen aus Marco Wölfer, als „Mr. Rod“, und einer Live-Band, bestehend aus Musikern und Sängerinnen. In der Show werden Songs von Rod Stewart mit Geschichten aus seinem Leben verbunden und aufgeführt. Ende 2013 autorisierte sie das ehemalige Management von Rod Stewart offiziell, im Januar 2014 feierte sie Premiere in Singapur und kam im Juni 2014 erstmals nach Deutschland.

Teil der Band ist unter anderem Adrian Kehlbacher, der manchen vielleicht schon von den Happening-Konzerten in Reichenbach bekannt sein könnte und dort schon mehrfach auftrat. Als Unterstützung hat Mr. Rod zu dem die gebürtige Kroatin Vanja Sky im Boot.

Tickets für die Veranstaltung sind in der Kultur-Information auf dem Markt dienstags bis donnerstags sowie freitags im Neuberinhaus, auf neuberinhaus.de und in allen Partnershops erhältlich.