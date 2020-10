Foto: The Aberlours

The Aberlours bieten wieder Folbrock vom feinsten.

Zickra . Die Celtic-Folkrock-Combo The Aberlours präsentieren alte und neue Songs im Kulturhof Zickra.

Folk-Musik in Zickra

Folk-Musik in Zickra Romantisch bis skurril grüßt Schottland und Irland

Fans der Folk-Musik können sich im Kulturhof Zickra von der Band The Aberlours wieder begeistern lassen. Nach weit über 1000 Konzerten und diversen Festivals in Deutschland, der Schweiz, Österreich und England ist die Celtic-Folkrock-Combo in Zickra als Trio mit Steffen Thomas, Val Gregor und Adolphi unterwegs.