Das Rathaus in Zeulenroda.

„Rotes Sofa“ auch im nächsten Jahr in Zeulenroda-Triebes

Zeulenroda. Die Veranstaltungsreihe soll fortgesetzt werden.

Die Idee, die Stadt durch Musik zu beleben, hat in diesem Jahr in Zeulenroda-Triebes gut funktioniert. Die neue Konzertreihe „Kultur am roten Sofa“ gastierte viermal im Stadtgebiet. Die Reihe soll nun 2022 fortgesetzt werden.

Dabei soll sie auch in den Ortsteilen zu einem kulturellen Magnet werden. Wer Interesse hat, beim „Roten Sofa“ aufzutreten oder Gastgeber sein möchte, kann sich bei der Stadtverwaltung melden.