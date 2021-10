RSV Rotation Greiz: Jugendförderung als ein Garant des Erfolges

Greiz. Wahl zum Verein des Jahres 2021: Die Vielseitigkeit der Sportart überzeugt.

Sein Papa hätte ihm damals die Wahl gelassen. „Es hieß Fußball, Rad oder Ringen“, erinnert sich Bruno Rüger. Aber für den Sohn von RSV-Ringer Ronny Rüger stand die Entscheidung längst fest.

Er wollte Ringer werden. Seit sechs Jahren ist der 11-Jährige inzwischen beim RSV Rotation Greiz aktiv. „Ich weiß noch, dass ich beim ersten Training unheimlich aufgeregt war“, sagt er. Aber sein damaliger Trainer, der inzwischen verstorbene Siegfried Lippke, habe ihm die Angst schnell genommen. Inzwischen ist der Ringersport mehr als nur ein Hobby. Im letzten Jahr holte er den Titel als Thüringen-Meister.

OTZ-Newsletter für den Landkreis Greiz Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Kumpel Jonas Schöndorfer ringt erst seit gut einem Jahr wieder im Verein. „Ich habe vorher Karate gemacht“, sagt er. Aber auch hier gab es ein Vorbild in der Familie. Der Bruder ist schon lange Mitglied im Verein. Also tauschte auch Jonas das Karate-Dojo gegen die Ringermatte. Am Mittwoch haben beide Jungs einen wichtigen Wettkampf vor der Nase. Bei den Mitteldeutschen Meisterschaften in Pausa wollen sie gute Ergebnisse liefern.

Ringen sei für die beiden Jungs genau die richtige Sportart. Es zählen nicht nur Kraft, Schnelligkeit und Ausdauer, sondern auch Taktik und Mut.