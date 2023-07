Rückblick: Hochwasser hat auch vor Greizer Freibad keinen Halt gemacht

Vor gut zehn Jahren richtete das Hochwasser in Greiz auch im Freibad und im komplexen Bäderkomplex der Stadt enormen Schaden an. Heute, strahlt das Freibad im schönsten Glanz (Bademeister Jan Fleischer)

Greiz. Der Leiter des Bäderkomplexes in Greiz erinnert sich an die Geschehnisse von vor 10 Jahren zurück.

Eigentlich schlängelt sich der Aubach durch Greiz und auch im Hintergrund des Freibades ist er kaum zu bemerken. Als vor zehn Jahren und gut einem Monat die Hochwasserkatastrophe das Freibad und den kompletten Bäderkomplex in Greiz in Mitleidenschaft zog, war es nicht der Bach, der die Katastrophe auslöste. Das Wasser drang am 2. Juni von der Werdauer Straße in die Einrichtungen und vernichtete alle zuvor geleistete Arbeit.

„Ich habe so etwas noch nie miterlebt und möchte es auch nie wieder miterleben“, sagt Jan Fleischer, Leiter des Bäderkomplexes der Stadt Greiz. Jan Fleischer ist seit 2006, als er hier seine Ausbildung absolvierte, im Bäderkomplex. Lediglich der Pflichtdienst bei der Bundeswehr unterbrach kurzzeitig seine Arbeit im Bäderkomplex. Denn zu dem Freibad gehört auch noch das Schwimmbad.

Doch wie erlebte der 37-Jährige die Katastrophe, wollte die Zeitung wissen: es habe bereits Tage zuvor mächtig geregnet, erinnert er sich. Zwei Wochen zuvor war die Badesaison eröffnet worden. Alles sei schick gewesen. Die Becken seien mit dem himmelblauen sauberen Wasser der Adelheid-Quelle gefüllt, die Wiesen sauber und das komplette Bad lockte die Besucher aus Greiz und Umgebung an. Seit 1924 existiert das Bad in Greiz. Entsprechend ist der Baumbestand groß und spendet ausreichend Schatten.

„Durch den vielen Regen waren wir vorgewarnt und begannen in einer Nacht- und Nebelaktion Sandsäcke mit dem Sand vom Volleyballplatz zu befüllen, erzählt der Greizer. „Doch das Unheil nahm seinen Lauf“, so Jan Fleischer. „Es hat sich angekündigt.“

Parkplatz stand zuerst unter Wasser

Der Parkplatz vor dem Schwimmbad habe als Erstes unter Wasser gestanden. Da das Freibad aber noch tiefer liegt, lief es von der Werdauer Straße rein. Zuerst versickerte es auf der großen Wiese und der Aubachbach habe auch vieles aufgenommen. Doch irgendwann sei das Wasser auch in die Schwimmbecken geflossen und habe sich mit dem glasklaren Wasser vermischt.

In dieser Zeit habe das Team bereits die Gasflaschen zugedreht, und in Teilen der Anlage den Strom abgedreht. Doch die Angst vor dem Wasser und den daraus folgenden Beschädigungen betraf auch das Schwimmbad. „Wir haben versucht, mit Spezialkleber die Türen des Schwimmbades zu verschließen, erinnert sich Jan Fleischer.

Im Schwimmbad habe man versucht mit einer großen Pumpe, die die Feuerwehr bereitgestellt habe, die Bodenabläufe für das Wasser frei zu halten. „Und wir wollten die Wasserumwälzpumpen retten und versucht, das Wasser aus dem Pumpenschacht abzupumpen, so der Chef des Bäderkomplexes. Doch irgendwann sei man auch von den Rettungskräften aus dem Schwimmbad geholt worden, so seine Erinnerung. Im Nachgang muss er selbst mit dem Kopf schütteln über diese Aktionen und sagt: „Es war eine wahnsinnige Aktion“.

Viel Hilfe erfahren

Nach dem Hochwasser habe es drei, knapp vier Wochen gedauert, bis das Freibad wieder für die Greizer und ihre Gäste geöffnet werden konnte. „Wir haben in dieser Zeit unheimlich viel Hilfe erfahren.“ Da hätten nicht nur die Mitarbeiter nach Leibeskräften angepackt und seien stets vor Ort gewesen, ganz viel Hilfe sei auch von Vereinen und den Bürgern aus dem Aubachtal von Greiz gekommen. „Das hat zusammen geschweißt“, ist sich der Bademeister sicher.

Es sollte ein fast kompletter Neustart werden. Da mussten die Becken geleert werden, der Schlamm aus den Schwimmbecken musste händig rausgeschaufelt werden und alles wurde einer gründlichen Reinigung unterzogen. Die Wiese wurde vom Sand befreit. „Durch die enorme Hilfe vieler waren wir unheimlich schnell, erinnert sich Jan Fleischer. Im kommenden Jahr kann das Bad in Greiz sein 100-jähriges Jubiläum begehen.

Eine „surreale Situation“

Das Gefühl, das während und nach dem Hochwasser bei Jan Fleischer bestand, könne er fast nicht beschreiben „Es war eine Notsituation, eine surreale Situation.“

Auch im gesamten Gebäudekomplex, also auch in der Schwimmhalle hätte man gewirbelt nach dem Hochwasser. Die hätte es zwar nicht ganz so tragisch erwischt, doch Reinigungsarbeiten standen ebenso an. Die Pumpen wurden ausgebaut. In Greiz habe eine Firma diese neu gewickelt und dann konnten sie wieder eingebaut werden.

Mittlerweile sind im Rahmen des Hochwasserschutzprogrammes des Landkreises Greiz, riesige zehn Meter große Stahlplatten vom Freibad aus entlang des Aubaches in den Boden versenkt worden. Sie können, wenn es notwendig wird, hochgefahren werden und so die Umgebung dahinter vor Wassermassen und Geröll geschützt werden.

Das Bachufer selbst wird seitdem naturbelassen und nur sehr selten werden die Uferzonen gemäht. Mit zehn Jahren Abstand resümiert Jan Fleischer, dass es eine Jahrhundertkatastrophe war. Doch noch einmal erleben, möchte er eine solche Situation nicht.