Ruf nach dem Staat ist berechtigt

Greiz Die sinkende Baukonjunktur bei Privathaushalten macht Ökonomen Sorge. Das Dilemma: Auch die öffentliche Hand hat klamme Kassen.

Die Baukonjunktur ist jahrelang auf der Erfolgswelle unterwegs gewesen. Auch in der Region um Greiz haben Baufirmen in den vergangenen Jahren gute Geschäfte gemacht. Durchaus, weil die Branche neben der öffentlichen Verwaltung und der Industrie eine der wenigen war, die weitgehend schadlos durch die Corona-Krise manövriert wurde. Das gipfelte darin, dass sich für manch eine öffentliche Ausschreibung kaum mehr Interessenten fanden, die ein Angebot abgaben. Oder dass Aufträge nur noch zu exorbitanten Preisen vergeben werden konnten. Durch private Bauherren, die in der Krise ihr Geld in die eigenen vier Wände investierten, wurde der Rahmen immer enger.

Private Bauherren sind Mangelware in Greiz und Umgebung

Nun aber hakt es genau in diesem Bereich. Steigende Bauzinsen, Materialknappheit, fehlende Mitarbeiter in den Firmen und damit explodierende Preise machen das Bauen so unattraktiv wie seit Jahren nicht mehr. Dazu kommen Unsicherheiten wie die unklare Rechtslage zu Heizungen und die Frage einer stabilen und bezahlbaren Energieversorgung.

Früher war es in solchen Fällen „Vater Staat“, der Konjunkturprogramme auflegte und baute, was das Zeug hielt – immer in der Idee, Arbeitsplätze am Bau zu erhalten. Dieses Szenario gibt es aus zweierlei Gründen nicht mehr.

Fragen der Konjunktur im ländlichen Raum bleiben unbeantwortet

Erstens: In Zeiten von Arbeitskräftemangel ist die Gefahr einer solchen sozialen Schieflage im Land nicht zu befürchten. Und zum zweiten ist der Staat, insbesondere sind aber Kommunen, selber finanziell kaum mehr handlungsfähig. Politische Verwerfungen in Bund und Freistaat verschärfen das Problem. Denn in Berlin wie Erfurt gilt längst das Motto „Rette sich wer kann“. Da bleibt keine Zeit, sich mit Fragen der Konjunktur und der potenziellen Häuselebauer zu beschäftigen. Dabei ist genau das ein Weg, den ländlichen Raum attraktiv zu machen: Wer den Traum von den eigenen vier Wänden verwirklichen will, kann dies hier eher als in Ballungsräumen tun.