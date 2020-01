Rund 30.000 Euro für Kultur im Landkreis Greiz

Der Landkreis Greiz hat laut Jahresrückblick bis Ende November 2019 mit rund 30.000 Euro kulturelle Projekte gefördert. 30 Anträge lagen vor.

Dem Landkreis standen 2019 dafür 28.670 Euro zur Verfügung. Davon kamen 27.770 Euro aus dem Kreishaushalt und 900 Euro aus der Kreis-, Kultur- und Sportstiftung Greiz. Alle Anträge, die bis zum 31. März vorlagen habe man im ersten Halbjahr bewilligen können.

Die 900 Euro aus der Stiftung gingen an den Arbeitskreis Kunst und Kultur Kloster Mildenfurth in Wünschendorf für das 27. Klostergartenfest (400 Euro) und an den Kunst- und Kulturverein Bad Köstritz für die 23. Musikmeile in Bad Köstritz (500 Euro).

Vom Ausschuss für Schule, Kultur und Sport des Kreistages konnten 18.723 Euro Kulturfördermittel vergeben werden. Diese gingen unter anderem an den Greizer Theaterherbst (5000 Euro), den Fanfarenzug Greiz für die Weltmeisterschaft in Calgary (2000 Euro), den Diakonieverein Greiz für ein Theaterprojekt mit Behinderten (2423 Euro) und den Förderverein der Greizer Musikschule für den Stavenhagenwettbewerb (1000 Euro).

Für Konzerte im Landkreis wurden 1500 Euro vergeben. 2870 Euro wurden beispielsweise für Ausstellungen bewilligt.