Rundgang bei Vollmond im Greizer Park

Eine Wanderung bei Vollmond durch den Greizer Park wird in der kommenden Woche angegeben.

Greiz. Sagenhaftes und Schaurig-Schönes wird erzählt und zu entdecken sein

Wenn nur der Mond den Weg entlang des Fürstlichen Parks leuchtet und das Schloss hoch oben auf dem Felsen wie aus einem Märchen entsprungen nieder scheint, dann ist es Zeit für die magischen Vollmondführungen der Greizer Touristinformation am morgigen Dienstag, 1. August. Los geht es um 21.30 Uhr.

Vom Huckauf und Kobolden

Unglaubliche Geschichten und Sagen ranken sich um die fürstliche Parkanlage., heißt es in einer Ankündigung. Da trieb zum Beispiel der sagenhafte Huckauf sein Unwesen und Kobolde spielten den Besuchern Streiche. Der Wiesenknopf-Ameisenbläuling funkle wie ein blauer Edelstein am Wegesrand und vielleicht könne man die Stimme des Otternkönigs von der Elster her vernehmen.

Zur späten Stunde verspreche diese Sonderführung zur Vollmondnacht Sagenhaftes, Interessantes, Geheimnisvolles und so manch Schauriges. Der Startpunkt der Vollmondwanderung ist am Parkeingang an der Blumenuhr um 21.30 Uhr. Der Rundgang dauert etwa eineinhalb Stunden.

Es wird um vorherige Anmeldung gebeten. Die Teilnahmetickets sind im Vorverkauf in der Tourist-Information Greiz im Unteren Schloss, Burgplatz 12, erhältlich. Eine Teilnahme am Rundgang ist nur mit gültigem Ticket möglich, heißt es abschließend.