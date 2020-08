Rundgang durch den Greizer Park

Zu einem „Geführten Rundgang durch den Fürstlich Greizer Park“ wird am Samstag, 29. August, eingeladen. Start der knapp zweistündigen Tour ist um 14 Uhr an der Tourist-Information im Unteren Schloss, heißt es in einer Mitteilung.

Der Rundgang führe zu malerischen Plätzen, öffne die Augen für die zahlreichen dendrologischen Besonderheiten und gebe Informationen zur Geschichte und Gegenwart des Parks, der im englischen Stil angelegt wurde.

Aufgrund der aktuelle Lage sei die Teilnehmerzahl auf 15 Personen begrenzt, Abstandsregeln müssten eingehalten werden. Tickets seien im Vorverkauf oder bis maximal 15 Minuten vor Beginn in der Tourist-Information erhältlich. Karten für Erwachsene kosten vier Euro, Kinder zahlen zwei Euro.