Eine Weihnachtsrevue findet am 11. Dezember in der Vogtlandhalle Greiz statt.

Russische Weihnacht auf Greizer Bühne

Eine russische Weihnachtsrevue wird am 11. Dezember um 19.30 Uhr in der Vogtlandhalle geboten.

Erzählerin Natascha begleitet die Gäste in deutscher und russischer Sprache durch das Programm. Chor, Ballett und Orchester der Tambover-Hochschule für Tanz und Musik unter Leitung von Alexander Popovitschev studieren Tänze und Lieder für die Deutschland-Tourneen ein. Diese präsentieren sie mit authentischen Kostümen, die in den eigenen Werkstätten in Handarbeit hergestellt werden.

Musik aus der Zarenzeit

Das Orchester lässt die Epoche der Zarenzeit mit Balalaika und Ziehharmonika auferstehen. Dazu schlüpfen die Tänzer in stets neue Kostüme. Mal tauchen sie als tüchtige junge Leute auf, mal als übermütige Pärchen. Dazwischen kommen „Väterchen Frost“ und seine Enkelin „Snegurotschka“, eine Schönheit aus Schnee und Eis, auf die Bühne. Als Höhepunkt betritt ein lebensfroher übergroßer Schneemann die Bühne. Sogar eine Schneeballschlacht wird geboten.

Das Ensemble Ivushka, zu Deutsch Weidenbäumchen, aus Tambow versteht sich als Botschafter der Sitten und Bräuche des alten Russlands – sei es mit dem auf russischen Instrumenten musizierenden Orchester, dessen Musik eine Vielfalt von Klängen, vom zartesten Stimmungszauber bis zu brillantem, folkloristischen Feuerwerk reicht, oder mit den Chor- und Tanzszenen.

Karten: Vogtlandhalle Greiz, Telefon 03661/6 28 80.