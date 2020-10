Sachsenmeyer gastiert im Neuberinhaus Reichenbach

Am Sonntag, 11. Oktober, 17 Uhr, gastiert Ede Sachsenmeyer vom gleichnamigen Chemnitzer Kabarett im Kleinen Saal des Neuberinhauses in Reichenbach mit seinem aktuellen Programm „Sch(m)erzartikel“.

Einmal im Quartal ist Ede Sachsenmeyer mit einem seiner Erfolgsprogramme im Neuberinhaus zu Gast. Bei jedem Kabarett-Abend im kleinen Kreis wird es während des Programmes eine „Imbissbuffet- Pause“ geben, bei der sich die Lachmuskeln der Besucher entspannen können.

Mancher Scherz kann anderen Wesen Schmerz zufügen. Was manchen schmerzt, ist für den anderen ein Scherz. Und manche treiben mit Schmerz ihren Scherz. Bei Sachsenmeyer gibt es immer viele Scherze – egal, ob er über sich, seine Arbeit als Hausmeister oder seine Gutste erzählt. Aber auch was er so über die Welt und die Politik zu sagen wagt, ist nicht nur gewagt, sondern trifft auch oft des Pudels Kern. Scherzhaftes bis der Schmerz kommt.

Die Platzzahl im Kleinen Saal des Neuberinhaus ist begrenzt. Es gibt noch Restkarten an der Abendkasse, teilen die Veranstalter mit.

Weitere Informationen und Eintrittskarten gibt es an der Theaterkasse im Neuberinhaus Reichenbach oder im Internet unter www.neuberinhaus.de