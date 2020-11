Greiz-Neumühle. Auch wenn die Neumühler in den vergangenen Tagen schon erste Baufortschritte an ihrem seit etwa 2002 verlassenen Sägewerk feststellen konnten, gestern erst gab es offiziell den Fördermittelbescheid über 110.000 Euro von der Leader-Aktionsgruppe Greizer Land.

Die Freude bei allen Beteiligten war genauso groß wie ihre Augen, wenn sie im Inneren an dem über 100 Jahre alten Sägegatter stehend, in vergangenen Zeiten schwelgten. Vor allem Architekt Stephan Seiffert, der für die Umsetzung verantwortlich ist und Ortsteilbürgermeisterin Pedra Hofmeister (parteilos) wussten die ein oder andere Geschichte aus vergangenen Jahren zu erzählen. Und um so glücklicher ist man nun, dass man ein geschichtsträchtiges Stück Neumühle erhalten und für künftige Generationen erlebbar machen kann. Insgesamt wird die Maßnahme 140.000 Euro kosten. Neben dem Sägegatter sollen hier künftig die vom Ortschronisten aufbewahrten historischen Urkunden, Bilder und Gegenstände aufbewahrt und ausgestellt werden. Gleichzeitig soll aber auch den „Freizeitmalern“ eine Bühne gegeben werden.

Mit der Sanierung des Sägewerkes und dessen Integration in den Dorfplatz mit allen anliegenden Freizeitanlagen bekommt der Greizer Ortsteil mit seinen rund 430 Einwohnern eine wahre Perle als Ortskern.

Der Anbau am Sägewerk ist bereits gefallen, nun wird das Dach saniert und das Holztragewerk aufgearbeitet. Bis Mai kommenden Jahres sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Im Juni will man einweihen.