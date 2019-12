Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sängerkranz Wildetaube singt im Krankenhaus Greiz

Der Sängerkranz Wildetaube brachte mit einer Auswahl der bekanntesten Lieder weihnachtliches Flair in die Magistrale des Greizer Krankenhauses. Chorleiter Andreas Held hatte zu verschiedenen Weihnachtsliedern auch die Entstehungsgeschichten parat, wie beispielsweise für das wohl bekannteste Werk „Stille Nacht, heilige Nacht“, das erstmals vor 200 Jahren zur Christmette im österreichischem Oberndorf aufgeführt wurde. Die Patienten konnten diesen Auftritt per Liveübertragung an den Fernsehgeräten in den Zimmern verfolgen. Der Sängerkranz Wildetaube gehört zu den Chören, die alljährlich zur Adventszeit in verschiedenen Einrichtungen wie Pflege- und Altersheimen, dem Krankenhaus oder bei Weihnachtsfeiern für gute Unterhaltung sorgen.