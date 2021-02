Sag es durch die Blume

Wo Blumen hernehmen, wenn die Läden derzeit geschlossen sind? Doch die Floristen im Landkreis sind auf den Valentinstag am Sonntag vorbereitet. Bestellungen werden telefonisch oder über soziale Medien angenommen und können an den Läden abgeholt werden.

Bei Friso-Blumen in Greiz laufe es richtig gut. „Wir haben schon sehr viele Bestellungen für den Valentinstag hereinbekommen und es werden stündlich mehr“ berichtet Annett Friso. In den Laden dürfe sie niemanden hineinlassen. Daher können die fertigen Sträuße am Samstag und Sonntag an der Ladentür abgeholt werden. Sonntag sei das von 9 bis 12 Uhr möglich.

Wer dennoch spontan kommt, geht natürlich nicht leer aus

„Wer spontan kommt, geht natürlich nicht leer aus“, sagt die Floristin. „Ich bediene denjenigen vor der Tür.“ Sie seien am Wochenende mit drei Floristen am Start, sodass alle Wünsche erfüllt werden. Neben roten Rosen empfiehlt Annett Friso Frühlingsgestecke und Frühblühersträuße.

Floristin Yvonne Täubert, Inhaberin der Schnittblume in Greiz setzt hingegen auf die sozialen Medien für die Vorbestellung und hat ganz besondere Sträuße im Angebot. „Ich fertige Papierblumensträuße mit schokoladigen Grüßen“, sagt Yvonne Täubert. Bilder davon habe sie auf Facebook gestellt. „Ich rechne mit einem Umsatzverlust von 80 Prozent. Mir fehlt einfach die Laufkundschaft.“ Im Blumen- und Floristikgeschäft von Frank Härtel in Triebes können Kunden Blumensträuße vor Ort direkt im Laden auswählen. Das sei dem glücklichen Umstand zu verdanken, dass er auch Obst und Gemüse vertreibe sowie ein Paketshop inkludiert sei. Trotzdem würden viele vorab anrufen, um sich zu vergewissern, ob geöffnet sei. In Zeulenroda-Triebes, im Grünen Laden, versucht Ladeninhaberin Yvonne Schuster indes „die Verliebten alle glücklich zu machen.“ Sie nimmt telefonische Bestellungen entgegen. Wer es verpasst habe, der dürfe an die Fensterscheibe klopfen und bekomme einen fertigen Strauß. „An den Umsatz der letzten Jahre kommt der diesjährige Valentinstag aber nicht heran“, sagt die Floristin.