Das Gebäude Salzweg 43 in Greiz wird abgerissen. Dies geht aus einer Pressemitteilung des Landratsamtes hervor. Wann das Gelände beräumt ist, sei hingegen noch unklar.

Das Haus werde inzwischen als stark einsturzgefährdet eingestuft, teilt Ilona Roth, Pressesprecherin des Landratsamtes, mit. In Abstimmung mit der Stadt Greiz und dem Eigentümer des Gebäudes – zu dem es auf eine Anfrage keine weiteren Informationen gab – habe man sich dazu entschlossen, noch im Dezember mit den vorbereitenden Maßnahmen für den Abriss zu beginnen.

Derzeit ist der Salzweg vor dem Haus für den Verkehr gesperrt. Dies liegt zum einen am maroden Zustand des Gebäudes, zum anderen an der Sanierung einer Stützmauer am gegenüberliegenden Hang. Dieses 1,1 Millionen Euro teure Projekt soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden, sagt Samuel Sorger, Pressesprecher der Stadt Greiz.

Was der Abriss kostet, steht noch nicht fest

Die Straße werde aber erst wieder freigegeben werden können, wenn die Gefahrensituation durch das einsturzgefährdete Haus beseitigt sei. „Es wird ein schwieriger Abriss werden“, sagt Sorger. Zur Dauer und zu den Kosten des Abrisses wollten weder die Stadt Greiz noch das Landratsamt eine Auskunft geben, weil die Angebotsphase noch laufe. Auch was zukünftig aus dem Gelände werden soll, steht laut Sorger noch nicht fest.

Man sei sich bewusst, dass die derzeitige Situation für die Anwohner, aber auch beispielsweise für die Müllentsorgung alles andere als optimal sei, teilt Ilona Roth mit. Im September habe man daher zusammen mit der Stadt zumindest ein Provisorium geschaffen, um einen Fußweg in Richtung des nahe gelegenen Supermarkts zu gewährleisten.

Was indes aus dem angrenzenden Haus Salzweg 45 wird, ist unklar. Für das Gebäude, das laut Stadtsprecher Samuel Sorge teilweise noch bewohnt ist, sollte eigentlich zusammen mit dem Gebäude 43 eine umfassende Lösung gefunden werden. Diese ist nun aber hinfällig.