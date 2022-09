Samba-Rhythmen in der Greizer Stadtkirche

Greiz. Durch den Kirchenkreis Greiz gibt es nun ein neues kostenfreies Angebot für jedes Alter.

Der Kirchenkreis Greiz hat sich gemeinsam mit dem Projekt Escola Popular der evangelischen Kirche Mitteldeutschland etwas Besonderes ausgedacht und bietet ab sofort kostenlose Samba-Percussions-Gruppen an, von denen zwei für alle Interessierten offen stehen. Die ersten Proben gab es schon, unter anderem am Dienstag in der Stadtkirche, gerne können aber noch Menschen dazukommen.

Angeboten werden zunächst vier Kurse, zwei für Neuntklässler der Regelschule Berga und zwei für alle Neugierigen in Greiz.

Hindergründe des Sambas

„Dem Kirchenkreis Greiz und der Escola Popular ist es wichtig, in unserer Region die Vielfalt der Angebote für Kinder, Jugendliche aber auch Erwachsene zu erweitern und ergänzen. Alle Angebote sind dabei für die Teilnehmenden kostenfrei – und auch der Regelschule in Berga entstehen keine Kosten durch das Angebot“, betont Christian Mende, Kreisreferent für die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien.

Bei dem Projekt geht es nicht allein darum, unter Anleitung von Stephan Müller auf den originalen brasilianischen Samba-Instrumenten Musik zu machen und damit auch metrisch-rhythmische Kompetenzen und motorisch-koordinative Fähigkeiten zu schulen und zu fördern. Es geht auch darum, menschlich-soziale Werte in den Blick zu nehmen, so Mende, etwa Sozial- und Selbstkompetenzen zu entwickeln, Gruppendynamiken zu reflektieren und gegenseitige Rücksichtnahme zu fördern. Und natürlich ginge es auch darum, praktische, interkulturelle Erfahrung zu sammeln und kulturelle, politische und religiöse Aspekte des Sambas kennenzulernen.

Der Großteil der Gesamtkosten wird vom Kirchenkreis Greiz getragen, teilt der Kreisreferent mit. Drittmittel habe man über die Partnerschaft für Demokratie in Stadt und Landkreis Greiz – Vielfalt Leben akquirieren können und eine Firma aus Greiz unterstütze die Anschaffung von Gehörschutz und Instrumenten mit 1000 Euro. So könne man das Angebot vorerst für ein Jahr ermöglichen.

Zudem würde man sich natürlich freuen, wenn sich weitere Privatpersonen oder Firmen finden, die die Arbeit vielleicht auch unterstützen und noch länger möglich machen wollen.

Die zwei offenen Kurse für alle Interessierten finden jeweils dienstags in der Stadtkirche statt – von November bis März dann auf der Studiobühne der Vogtlandhalle. Von 14 bis 15 Uhr läuft ein Kurs für Kinder und Jugendliche, von 15.15 bis 16.45 Uhr einer für Jugendliche und Erwachsene. Willkommen sind alle Menschen, mit oder ohne Vorkenntnisse. Gehörschutz und Instrumente werden kostenfrei gestellt.