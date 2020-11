Sie lieben die Technik aus vergangenen Jahren. Tragen sie mit viel Herzblut zusammen und wollen sie künftig den Greizern zugänglich machen. Das zumindest ist die derzeitige Vision der Mitglieder des Greizer Vereins Technische Zeitzeugen, die schon fast greifbar ist.

Verein will Haus kaufen

Ein Objekt sei bereits gefunden, nun müsse nur noch über den Preis verhandelt werden, erzählt Konrad Wiedemann, Vorsitzender des Vereines. Ins Auge gefasst habe der Verein das Objekt in der Fritz-Ebert-Straße 16, welches er schon nutze. Das Haus umfasse etwa 300 Quadratmeter. Man hofft, dass das Objekt noch in diesem Monat gekauft werden kann. Die Verhandlungen dazu liefen schon seit längerer Zeit. „Es ist einfach eine Frage des Preises“, sagt Wiedemann. „Wir sind ein Verein, wir haben kein großes finanzielles Polster.“ Rund 500 Stunden haben die Vereinsmitglieder bereits in das Objekt investiert, zahlreiche Instandsetzungsarbeiten wurden schon durchgeführt. „Das Haus ist in so einem Zustand, dass wir es gleich öffnen könnten, sobald es dem Verein gehört“, so der 79-Jährige. Zwei Hinweistafeln seien auch schon erstellt. Sie sollen in der Umgebung künftig auf das Museum hinweisen.

Die 23 Mitglieder, die bis auf zwei die 60 Jahre schon erreicht und überschritten haben, hätten sich ihr Vorhaben gut überlegt. „Wir haben bisher zur Miete in der ehemaligen Plastec unseren Sitz gehabt. Wenn wir das Haus zu den Konditionen bekommen, die wir uns denken, dann zahlen wir ähnlich viel“, erklärt Wiedemann. Die Vereinsmitglieder zahlen eine Jahresmitgliedsbeitrag von 36 Euro, da könne man keine großen Sprünge machen, und es bedarf einer guten Portion Herzblut und Enthusiasmus, verrät Wiedemann. Seine Frau steht hinter ihm, ist ebenfalls Mitglied im Verein. Wiedemann erzählt, dass man schon seit längerer Zeit auf der Suche nach einem passenden Objekt sei. Seitens der Stadt war ihnen ein etwas in der Oswaldstraße angeboten worden, doch da war der Mietpreise zu hoch.

Öffnung auch auf Anfrage

Sollte es mit dem Museum klappen, will man zweimal im Jahr die Türen für die Öffentlichkeit öffnen – im Frühjahr und zum Tag des Denkmals im Herbst. Außerhalb dieser beiden Tage können man auf Anfrage Termine mit dem Verein vereinbaren. Auch Schulen und Kindertagesstätten wolle man Angebote machen. Vor allem technische Geräte aus der Textil-, Papier- und Brauereiindustrie der Region Greiz würden gesammelt. Webmaschinen, ob manuell oder mechanisch, Meisterbücher, sowie geschichtliche Dinge aus dem Handwerk gehören zum Sammelsurium. Zuletzt kam unter anderem die alte Telefonanlage, die einst im Hotel „Thüringer Hof“ hing, in die Sammlung. „Wir sammeln weiter. Was nicht in die Ausstellung kommt, kommt ins Depot“, lächelt Wiedemann.

Wiedemann, der im kommenden Jahr seinen Vorsitz abgeben möchte, wünsche sich den ein oder anderen Enthusiasten, der im Verein mitmachen möchte. „Wir sind stets auf der Suche nach jungen Mitstreitern.“ Es werde sich zweimal im Monat getroffen, jeden zweiten und vierten Mittwoch.