Zur Eröffnung des "Tages der offenen Tür" am Freitag kamen zahlreiche Stadträte und am Bau beteiligte Firmen und erfreuten sich an den schick gestalteten Sanitärräumen und Umkleiden.

Sanierung vorbei: Endlich Bahnen ziehen in Schwimmhalle Greiz

Greiz. 99 Tage war die Schwimmhalle Greiz dicht. Ab Sonntag dürfen die Bürger nun wieder ins angenehm temperierte Nass steigen. Was alles neu ist in der Halle.

99 Tage hat die Sanierung der Greizer Schwimmhalle gedauert. Nachdem am Samstag ein erster Schwimmwettkampf ansteht, kann nun die breite Öffentlichkeit im 25-Meter-Becken nun wieder ihre Bahnen ziehen und Familien mit ihren Kindern im Nichtschwimmerbecken toben.

Die Chefin der Greizer Freizeit- und Dienstleistungsgesellschaft (GFD), Mandy Gläser begrüßte die Besucher am Freitagnachmittag zu einem „Tag der offenen Tür.“ Mit blauen Schuhüberziehern ausgestattet, konnten die Besucher im Barfußbereich der Greizer Schwimmhalle bestaunen, was in der Schließzeit gebaut wurde.

Schwimmtrainerin Renate Rausch schaute sich mit ihren Schützlingen, der neunjährigen Enny Kahnt und dem 11-jährigen Nio Fröhlich die neuen Duschen in der Halle an. Foto: Ingo Eckardt

„Schulschwimmen und Vereinssport haben Druck gemacht, dass wir fertig werden müssen. Die Schüler schwimmen ja seit zwei Wochen wieder und der Vereinssport startet morgen mit einem Wettkampf gleich richtig durch“, sagte Mandy Gläser, die voller Stolz ihr Team um Hallenchef Jan Fleischer lobte. Die Kollegen hätten lange Zeit das Sommerbad am Laufen gehalten und gleichzeitig in der Halle mit angepackt, wo es nötig war. Gebaut wurden die Sanitärbereiche und Decken, Elektroanlagen und Lüftung sowie die Umkleiden, die man eigentlich anfangs gar nicht im Plan hatte. 638.000 Euro plus 100.000 Euro für die Umkleiden wurden letztlich verbaut.

Längere Bauzeit und leicht erhöhte Kosten bei Sanierung der Schwimmhalle Greiz

In zweitem Bauabschnitt, der im kommenden Sommer abgearbeitet werden soll, steht der Austausch der kompletten Wassertechnik an.

Am Schwimmbecken selbst wurde in der Bauzeit nur eine Havarie behoben. Ab Sonntag kann man hier wieder seine Bahnen ziehen. Foto: Ingo Eckardt

Unter den Besuchern waren neben interessierten Greizern natürlich auch Stadträte und Vertreter der am Bau beteiligte Unternehmen.

Bürgermeister Alexander Schulze erinnerte sich an den 1. Oktober 2020, als der Aufsichtsrat der GFD eine Begehung im Objekt absolvierte und dabei den riesigen Sanierungsstau wahrnehmen musste. Man habe dann Fördermittel beim Bund beantragt, was eine Odyssee gewesen sei. Aber er sei froh, dass man mit der Sanierung dank einhelligen Votums der Stadträte voran komme und es in Greiz nicht so laufe, wie beim Zeulenrodaer Waikiki.

Mit rund einer Million Euro wurde die Sanierung veranschlagt, 65 Prozent trägt der Bund, das Land schießt rund 250.000 Euro zu, den Rest muss die Stadt aufbringen.

Firmen aus Greiz machen das städtische Schwimmbad wieder schick

Dafür soll das Bad auf aktuellen Technikstand kommen-- unter anderem durch eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung.

17 Firmen aus der Umgebung hatten sich um Aufträge bemüht. Planung, Bau, Fliesenlegearbeiten, Trockenbau, Sanitärarbeiten und Umkleide-Ausstattung sowie Asphaltbau wurden aus Greizer Hand saniert. Übrigens gibt es nun auch eine separate Umkleide für Menschen mit Handicap, einen Wickeltisch und einen Kinderwagenparkplatz in der Halle.

„Wenn der zweite Bauabschnitt nächstes Jahr fertig wird, sind wir aber lange noch nicht durch hier. die alte Fensterfront und der Eingangsbereich bedürfen noch einer Sanierung auch aus energetischer Sicht. Gleiches gilt auch für die Sauna“, so Mandy Gläser.

Sauna in der Schwimmhalle Greiz bleibt noch auf unbestimmte Zeit dicht

Apropos Sauna: Auf das gepflegte Schwitzen muss man derzeit in der Halle noch verzichten. Restarbeiten an der Deckenverkleidung sind hier noch nötig , bevor man unter altem Standard die Sauna wiedereröffnen kann sind. Einen Eröffnungstermin vermochte am Freitag aber noch niemand zu benennen.