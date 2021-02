Sanierungen in Millionenhöhe geplant

Weil Berga seit Jahren einem Haushaltssicherungskonzept folgen müsse, seien größere Investitionen zwingend von Fördermitteln abhängig. Das berichtet der Bürgermeister von Berga, Hans-Peter Beyer (parteilos). „In diesem Jahr sind zwei Großinvestitionen in Millionenhöhe geplant“, sagt das Stadtoberhaupt. Das Clubhaus in Berga sowie das Herrenhaus in Wolfersdorf sollen grundhaft saniert werden. Beide Gebäude stehen unter Denkmalschutz. „Deshalb sei die Investitionssumme so hoch“, sagt Beyer. Die Fördermittelanträge beim Bund für die Sanierung kommunaler Einrichtungen im Bereich Sport, Jugend und Kultur sind gestellt. „Ich hoffe auf eine Einhundert-Prozent-Förderung“, sagt der Bürgermeister. Das sei möglich, wenn sich eine Kommune in der Haushaltssicherung befinde. Wolfersdorf braucht ein neues Feuerwehrgerätehaus. Den dafür notwendigen Fördermittelantrag wolle man in diesem Jahr stellen.„In der Elsterstraße in Berga droht Geröll abzustürzen. Die Hangsicherungen müssen erneuert werden“, sagt Beyer. Das solle in diesem Jahr geschehen. Weil so viele Bäume am Elsterhang abgestorben seien und beim möglichen Umstürzen Schaden anrichten können, sei letzte Woche im Stadtrat die Vergabe des Auftrages zur Baumfällung beschlossen worden. „Doch diese Bäume können wir nicht einfach fällen. Durch die extreme Hanglage müssen sie aufwendig mit einem Hubschrauber abtransportiert werden, ohne das sie beim Fällen umfallen dürfen, weil sie sonst Häuser, Leitungen und Straßen beschädigen würden“, erklärt der Bürgermeister. Das solle Mitte oder Ende Februar geschehen. Über mögliche Sperrungen und die Räumung einzelner Häuser für eine kurze Zeit würden die Bürger rechtzeitig informiert werden. In Berga werde zudem die Straßenbeleuchtung auf stromsparende LED-Beleuchtung umgerüstet. Bisher würden etwa 50 Prozent der Straßen schon mit der neuen Technik beleuchtet.„Weil es für eine so kleine Stadt wie Berga personell und finanziell recht aufwendig ist, ein Standesamt zu betreiben, wurden diese Aufgaben seit dem 1. Januar dieses Jahres an Weida abgegeben“, sagt Heinz-Peter Beyer. Dies sei auch aus Gründen der Kostenersparnis geschehen. Doch auch generell würde die Stadt Berga mit den umliegenden Gemeinden interkommunal zusammenarbeiten, um sich gegenseitig zu unterstützen.

