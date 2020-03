Schaulaufen beendet Eislaufsaison in Greiz

Fast lautlos glitten am Sonnabend die Kufen über das Eis, als die Mitglieder der Greizer Volkshochschule mit ihrem Schaulaufen traditionell die Eislaufsaison beschlossen, auch wenn die Halle am Sonntag auch noch für die Kreisjugendspiele genutzt wurde.

Etwa 40 Mitwirkende zwischen vier und 77 Jahren zeigten auf dem Eisoval zum Ende der 21. Eislaufsaison in Folge noch einmal ihr Können. Unter Anleitung der erfahrenen Trainerin Martina Lenk aus Reichenbach, die schon seit dem Jahr 2000 Eislaufkurse in Greiz anbietet, zeigten die Teilnehmer aus der ganzen Region noch einmal, was sie in diesem Jahr alles gelernt hatten.

Temperaturen sind positiv und negativ

Unter dem Motto „Emotionen auf dem Eis“ präsentierten erfahrene Eiskunstläufer genauso wie Anfänger die verschiedensten Einzel-, Paar- und Gruppenläufe, die sie mit viel Elan erarbeitet hatten. „Wir wollen die Freude am niveauvollen Eislaufen wecken“, erklärte Lenk, warum man das große Schaulaufen einmal ins Leben gerufen hatte. Zudem ginge es natürlich darum, sich und den eigenen Übungsstand den Greizern sowie den Verwandten und Bekannten der Kursteilnehmer zu präsentieren.

Dass man schon mit jungen Jahren auf dem Eis seine Runden drehen kann, bewiesen diese beiden Eisläufer. Foto: Tobias Schubert

Mit dem Ende der Saison zog auch Eishallen-Chef Wolfgang Seifert ein kleines Resümee über die vergangenen Monate. Er habe zwar noch nicht die genauen Zahlen vorliegen – die sollen bald folgen – aber die Besucherzahlen hätten sich in dieser Saison ungefähr auf dem gleichen Niveau bewegt wie in der vergangenen.

Zu schaffen machten der Eisbahn aber die Temperaturen, da es in den vergangenen Monaten fast keinen Schnee und kaum Kälte gegeben habe. Für den Betrieb der Eisfläche sehe er dies mit einem lachenden und einem weinenden Auge, so Seifert.

Positiv für die Eishalle sei, dass bei fehlendem Eis auf den Seen die Menschen öfter zum Eislaufen in die Halle kommen würden. Das habe man auch in den Besucherzahlen gesehen. „Es waren ein paar mehr Gäste, weil das Wetter das Eislaufen draußen nicht zugelassen hat.“

Das weinende Auge blicke hingegen auf den Stromzähler. Denn durch die wärmeren Temperaturen würde natürlich auch mehr Energie benötigt, um das Eis in der Halle erhalten zu können.

77 Jahre alt war der älteste Kursteilnehmer in diesem Jahr. Foto: Tobias Schubert

Bereits den Beginn dieser Saison im vergangenen Jahr hatte man nach hinten verschoben, weil es die Temperaturen nicht anders möglich machten. Ohne die Verschiebung hätte man kein Eis zusammenbekommen, um die Einrichtung betreiben zu können, meinte der Eishallen-Chef.

Auch wenn es noch keine ganz genauen Zahlen gibt, wie viele Menschen in dieser Saison ihre Runden auf dem Eisoval drehten, so war im Dezember aber bereits klar, dass es wieder ein Jubiläum zu feiern gab: Mit Anakin Naundorf aus Triebes und Amrei Schlee aus Plauen wurden der 1.050.000 und der 1.050.001 Gast seit Eröffnung der Halle begrüßt. Fast die Hälfte der Gäste kommt jedes Jahr aus dem sächsischen Umland von Greiz – von Reichenbach über Plauen bis nach Markneukirchen. Im Schnitt sind es jedes Jahr um die 55.000 Besucher, die seit der Eröffnung der Halle 1999 dorthin kommen.

