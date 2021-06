Schiller in Greiz: „Der Schuppen war oft brechend voll“

Die abgebrannte ehemalige Diskothek Schiller in Greiz. Das Feuer am Pfingstwochenende hat viele Erinnererungen an die früheren schönen Diskozeiten geweckt.

Greiz. Discjockey Steffen Poppe hat früher im Schiller in Greiz aufgelegt.

„Im Schiller bin ich von Kassette auf Schallplatte umgestiegen“, erzählt Steffen Poppe. Er hat 1988/89 in der letzten DJ-Gruppe zu DDR-Zeiten das Auflegen professionell gelernt, Schallplattenunterhalter nannte sich das damals. Und in der ehemaligen Diskothek Schiller in Greiz hat er gezeigt, was er drauf hat. Als am Pfingstwochenende das Gebäude dem Feuer zum Opfer gefallen ist, hat das bei dem 53-Jährigen zahlreiche Erinnerungen an schöne und wilde Diskozeiten hervorgerufen.

„Als ich gehört habe, dass in Greiz eine Diskothek aufgemacht werden soll, habe ich mich vorgestellt“, so Steffen Poppe, der in der Region auch als DJ Onkel Poppe bekannt ist. Es war ein verregneter Herbsttag, als er zum Probeauflegen eingeladen war. Doch durch Kälte und Nässe haben die zwei CD-Player gestreikt. „Die Linse hat die CD nicht gelesen, also haben wir einen Föhn gebraucht“, erzählt er schmunzelnd. Ein Kollege aus Stuttgart – „Bambus, an den richtigen Namen kann ich mich nicht mehr erinnern“ – war damals mit dabei.

Steffen Poppe, Discjockey in der ehemaligen Diskothek Schiller in Greiz. Foto: Archiv Poppe

„Wir haben uns dann auch an Schallplatten gewagt“, erinnert sich Steffen Poppe. Die Musik von Bands wie Camou-flage, Eurythmics, Fleetwood Mac oder Duran Duran haben sie sich auf Platte organisiert, Flohmärkte abgeklappert. „Zwischen 45 und 70 D-Mark haben wir da hinlegen müssen“, so der Greizer. Auch Maxi-Vinyl-Probepressungen haben die Discjockeys geschickt bekommen, die im Schiller gespielt wurden. Mit allem, was sie rankriegen konnten, haben die DJs „trainiert“, wie er es nennt, gelernt, wie gemixt wird.

Laut Steffen Poppe war das Schiller die erste Großraumdiskothek Thüringens, in der es auch Licht- und Lasershows gab. Ausgelegt war sie für 750 Gäste, doch nicht selten waren es deutlich mehr. „Der Schuppen war oft brechend voll“, erinnert sich der 53-Jährige. Vor allem dienstags, wenn jedes Getränk für eine Mark zu haben war. „Da war die Bude manchmal so gerammelt voll, dass die Leute draußen vor der Tür stehen mussten.“ Mitunter kam auch das Team der Disko Linde aus Werdau für einen Absacker ins Schiller. „Da sind wir manchmal erst am nächsten Tag um 8 oder halb 9 rausgekommen“, sagt Steffen Poppe, der früher hauptberuflich als DJ arbeitete.

Er erinnert sich auch noch an das Nachtcafé im Schiller, das in der Kegelbahn eingerichtet wurde. Dort habe es alles gegeben, was das Nachtleben berühmt und berüchtigt macht.

Auch etwas Unschönes hat Poppe im Schiller erlebt, als Schallplatten und CDs plötzlich verschwunden waren. Diebe waren am Werk. Durch Zufall gelang es aber, die Sammlung wieder zu bekommen. Stolz ist der Greizer auch, dass das Schiller sogar eine eigene Zeitung herausgebracht hat, in der nicht nur ein Bild von ihm zu sehen war.

Die Erinnerungen bleiben, auch wenn das Gebäude jetzt eine Brandruine ist. „Von meiner Tochter habe ich vom Feuer erfahren und bin am nächsten Tag hingefahren. Ich wollte mir das Elend ansehen“, bedauert Steffen Poppe, dass das Schiller ein solches Ende gefunden hat.

Erzählen Sie uns Ihre Schiller-Geschichte. Was haben Sie dort erlebt, woran erinnern Sie sich gern? Melden Sie sich einfach per E-Mail greiz@otz.de oder telefonisch unter 01520/9 38 16 45.

Zum Beitrag Sehbehinderte feierten einst in Greizer Diskothek Schiller

Zum Beitrag Ins Schiller kamen die Leute von überall her

Zum Beitrag Tolle Partys und legendäre Sachen erlebt

Zum Beitrag Ehemalige Diskothek Schiller in Greiz abgebrannt