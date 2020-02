Schleizer pfeifen und protestieren

Als gestern etwa 60 Demonstranten aus der Region vor dem Landratsamt in Greiz aufzogen, hatten sie noch die Hoffnung, dass Landrätin Martina Schweinsburg (CDU) ihnen Rede und Antwort zum Schicksal des Krankenhauses Schleiz stehen würde.

Tat sie aber nicht. Sie war wegen der Kommunalfinanzen in Erfurt. Und da das Thema Krankenhaus Chefsache ist, war auch kein anderer Vertreter des Landratsamtes zur Demo gekommen. Nur hinter den Fenstern beobachteten Mitarbeiter das Geschehen. Aus Schleiz, Zeulenroda oder auch Triptis waren die Demonstranten in Fahrgemeinschaften angereist, um ihrem Ärger über die Situation im Schleizer Krankenhaus Luft zu machen. Dort war am Freitag die gynäkologische Klinik geschossen worden. Die Demonstranten werten das als erstes Zeichen für die Aufgabe des gesamten Hauses.

Unmut über Fehlen der Politiker

Der Hirschberger AfD-Landtagsabgeordnete Uwe Thrum hatte die Demonstration angemeldet. Andere Politiker waren nicht zu sehen. Es herrschte allgemeiner Unmut über diese Tatsache, ging es doch um das Schicksal der Menschen im Saale-Orla-Kreis. Steffen Reinfahrt aus Schleiz brachte es auf den Punkt: „Wieso ist hier nur eine Partei vertreten?“ Die Politiker anderer Parteien hätten keinen Charakter, machte er seinem Ärger durch das Megafon Luft. Rolf Wachter war aus Bad Lobenstein gekommen. Das Schicksal des Schleizer Krankenhauses betreffe auch die Lobensteiner. Man dürfe das nicht zulassen und müsse sich wehren. „In Erfurt streiten sie um die Regierungsliste und uns lassen sie fallen, das ist unfassbar“, betonte er.

Protest gegen die Schließung des Schleizer Krankenhauses vor dem Landratsamt in Greiz. Foto: Petra Lowe

Simone Porst aus Schleiz kennt das Haus als Patientin. Ihr Arbeitgeber habe sie bestärkt darin, nach Greiz zu fahren. „Der Standort Schleiz ist ideal, alles ist komplett neu gemacht. Es ist ein gut gehendes Krankenhaus“, sagte die Schleizerin. Nun rutsche alles weg, das dürfe nicht passieren.

Mit Pfeifen und Tröten unterstrichen die Protestierenden hörbar die Vorwürfe gegen Landrätin Martina Schweinsburg (CDU), die Thrum in einer langen Ansprache machte. Die Landrätin dürfe nicht nur mit Zahlen und Fakten herumspielen, es ginge hier um das Leben von Menschen, sagte er. Noch immer habe sie kein Sanierungskonzept vorgelegt. Obwohl sich laut Thrum dadurch Fördermöglichkeiten vom Land ergäben. Er und Andreas Scheffczyk (UBV Unabhängige Bürgervertretung) hätten bislang keine Akteneinsicht in den Ein-Euro-Kaufvertrag von 2005 erhalten. Erst am 20. April zur Kreistagssitzung könne ein Viertel der Abgeordneten diesen Antrag erneut stellen. Thrum vermutet dahinter eine Verschleppungstaktik des Landrates Thomas Fügmann. Vermutet wird, dass die darin festgeschriebenen Verpflichtungen zum Erhalt der Regelversorgung vom Aufsichtsrat des Krankenhauses Greiz, dessen Vorsitzende die Landrätin ist, nicht eingehalten werden.

Ein Demonstrant macht an der Straße in Greiz auf das Thema aufmerksam. Foto: Petra Lowe

Weniger Geld für Schleizer

Heiko Jinschek aus Wurzbach war wütend über die Gehaltssituation der Schleizer Krankenhausmitarbeiter, die bei 63 Prozent des Tarifvertrages lägen und dies seit elf Jahren eingefroren sei. Auch berichtete er über Einschüchterungsversuche mit Bildern der Demonstration vom vergangenen Sonnabend in Schleiz, bei der 1000 Menschen anwesend waren.

Karin Oertel hat in der gynäkologischen Klinik in Schleiz gearbeitet, die jetzt geschlossen wurde. Foto: Petra Lowe

Die Diskussionen unter den Demonstranten waren hitzig. Vor allem Pflegepersonal hatte sich nach Greiz auf den Weg gemacht. So berichtete Karin Oertel , wie gut die Arbeit im Krankenhaus Schleiz gewesen sei. „Ich habe auf der Gynäkologie gearbeitet. War dabei, als alles neu gemacht wurde Funktionstrakt, OP, Intensivstation und Kreißsaal. Und jetzt soll alles vorbei sein?“ Harsche Kritik übte die Tegauerin am Betriebsrat, der nichts unternommen habe, immer still gewesen sei „Wenn Frau Schweinsburg ein Gewissen hätte, würde sie an die denken, die ihren Sitz finanzieren“, sagte Karin Oertel und forderte unter lauten Zustimmungsrufen Rede und Antwort der Landrätin.