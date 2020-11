In Thüringen und somit auch im Landkreis Greiz dürfen nach heftiger Kritik Kosmetik-, Nagel- sowie Tattoo-Studios weiterhin öffnen – Inhaber und Mitarbeiter im Landkreis Greiz sind über diese Entscheidung erleichtert.

Kochende Emotionen

In der Nacht zum Sonntag hat Andreas Schmidt, Inhaber des Nagelstudios Handkuss in Greiz und Münchenbernsdorf, von der Neuregelung erfahren. „Es war früh, ein Uhr. Und ich bin echt froh darüber, dass ich meine beiden Geschäfte offenlassen darf. Wir sind keine Politiker, die sich soviel Geld in die Tasche stecken können, wir müssen dafür arbeiten“, ist Schmidt erregt. Gestern hatten beide Filialen geschlossen, denn Schmidt hatte aufgrund der Ankündigungen der Bundesregierung in der vergangenen Woche seine sechs Mitarbeiter beurlaubt. Ab heute seien die Studios wieder offen. „Meine Mitarbeiter sind froh, dass sie nicht wieder in Kurzarbeit müssen. Sie bekommen dann ja nur 75 Prozent ihres eigentlichen Lohnes. Die Politiker betrifft das ja nicht, die stecken sich ihr Geld ein. Wir müssen dafür arbeiten“, lässt Schmidt seiner Meinung freien Lauf. Er macht keinen Hehl daraus, was er von den neuerlichen Corona-Maßnahmen hält.

„Mich haben am Sonntag vor allem die Kunden mit Nachrichten bombardiert“, erzählt Susanne Lindig, Inhaberin des Studios Suses Nice Nails in Greiz. „Ich und meine Kunden sind froh, dass es für uns weitergeht. Unsere Existenz hängt davon ab.“ Lindig betreibt das Studio als Alleinunternehmerin und hofft, dass es so bleibt. „Das Hygienekonzept steht ja weiterhin.“ Maske, Desinfektion, lüften zählt Lindig die bekannten Maßnahmen auf. Bei ihr im Studio werde auch immer nur eine Person hereingelassen.

Kunden zurückgebucht

Grit Donnerhak vom Kosmetikstudio am Röhrenbrunnen in Greiz ist zwar froh, dass sie ihr Geschäft weiterführen kann, aber auch gestresst: „Es ist echt nervig. Vergangene Woche habe ich alle Kunden abbestellt, heute bin ich damit beschäftigt, alle wieder anzurufen und alles neu zu terminieren. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob ich mich freuen soll oder nicht“, versucht Donnerhak ihre Gefühlswelt zu beschreiben. „Ich hoffe, dass ab Mittwoch die Normalität zurückkehrt. Jetzt bin ich nur am Telefonieren. Zum Arbeiten komme ich gerade gar nicht.“ „Ich hoffe nur, dass sich diese Entscheidung nicht in den nächsten 14 Tagen gleich wieder ändert“, sagt Simone Nitsche, Inhaberin des Kosmetikstudios Balance in Zeulenroda-Triebes. „Meine Kunden freuen sich. Ich hatte Sonnabendabend erfahren, dass wir weiter öffnen dürfen“.

Für Artist Randy Schmidt aus dem Studio Königsblut Tattoo’s & Piercing in Zeulenroda-Triebes ist es eine existenzielle Frage. „Ich bin froh, dass wir weiter arbeiten dürfen. Die Kunden kommen auch und alle Termine finden statt.

„Wir lassen immer nur einen Kunden herein und die Hygienemaßnahmen werden wie eh und je sehr ernst genommen“, sagt Schmidt, der in dem Studio fest angestellt ist.