Schloss Burgk: Pfeifen und Hörner erklingen über der Saale

Der Weimarer Hornist Stephan Katte (Alphorn) probt hier im Jahr 2019 gemeinsam mit Kantor Dietrich Modersohn auf der Empore in der Saalfelder Johanneskirche.

Burgk. Alphorn und Orgel: Stephan Katte und Dietrich Modersohn musizieren auf Schloss Burgk

Wenn sich der Klang des Alphorns oder Horns mit den Tönen der Orgel mischt, glaubt man sich in einer anderen Welt. Die Instrumentenkombination ist ungewöhnlich und selten zu hören. Zu einem solch außergewöhnlichen Konzert „Mit Pfeifen und Hörnern“ lädt das Museum Schloss Burgk am Samstag, 14. Oktober, ein. Zu Gast sind Stephan Katte aus Weimar mit Horn und Alphorn und der Jenaer Organist Dietrich Modersohn an der Silbermann-Orgel.

Stephan Katte, 1972 in Bleicherode geboren, ist ein europaweit gefragter Spezialist für historische Horninstrumente. Er hat an der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ Weimar studiert, an der er seit 2006 einen Lehrauftrag für Horn inne hat.

Musiker baut selbst Alphörner

Eine feste Zusammenarbeit verbindet ihn mit namhaften Kammerorchestern wie dem Telemannischen Collegium Michaelstein, dem Dresdner Barockorchester, dem Dresdner Instrumental Concert, der Merseburger Hofmusik, der Lautten Compagney Berlin, dem Weimarer Barockensemble, dem Chemnitzer Barockorchester, dem Pauliner Barockorchester/Mendelssohnorchester Leipzig und Concerto Köln. Zahlreiche CD-Produktionen u.a. mit der Staatskapelle Weimar, dem Dresdner Kreuzchor, dem Thomanerchor Leipzig, dem Orchester der Ludwigsburger Schlossfestspiele und der Lautten Compagney Berlin belegen seine rege Tätigkeit.

Stephan Katte, der Alphörner aus Thüringer Fichtenholz selbst baut, gastierte mit dem Alphornensemble Weimar schon mehrmals auf Schloß Burgk, aber noch nicht mit einem Organisten.

In der Schlosskapelle erklingen Werke aus dem 17. und 18. Jahrhundert von Stanley, Pachelbel, Walther, Bach, Krebs, Homilius, Schwartzkopff und Torelli.

Samstag, 14. Oktober, 16 Uhr, Museum Schloss Burgk; Kartenvorbestellungen: telefonisch unter 03663/400119 oder per E-Mail an museum@schloss-burgk.de. Karten: Erwachsene 12 €, ermäßigt 9 €, Kinder und Schüler frei.