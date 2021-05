Schönbrunn: Verweilplatz mit schöner Aussicht

Weitere Bänke sollen folgen.

Schönbrunn, der kleine beschauliche Ort im Ortsteil Arnsgrün-Bernsgrün-Pöllwitz, hat ein Kleinod erhalten. Ortsteilbürgermeister und Stadtrat Andreas Rosenbaum stellte am Rande des sanierten Feuerlöschteiches eine von ihm gefertigte stabile Holzbank mit der Inschrift „Schönbrunn“ auf. Die Bank soll ein Treffpunkt zum Verweilen mit schönem Ausblick ins Grüne und in Richtung Jagdhaus Arnsgrün sein. Rosenbaum hat bereits in der Vergangenheit Bänke für Dobia und Bernsgrün gesponsert. Die nächste wird in Pöllwitz am Anger ihren Platz finden. „Mein Ziel ist es, in jedem Ort unseres Ortsteiles eine Sitzbank aufzustellen.“