Zum Spatenstich für den Turmbau auf der Schönen Höhe in Zeulenroda-Triebes kamen zahlreiche Besucher sowie viel Polit-Prominenz wie unter anderem Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke).

Gut vier Minuten dauert der Film, den Klaus Zipfel bei Youtube eingestellt hat. Er war auf der „Schönen Höhe“ in Langenwolschendorf.

In 32 Meter Höhe, also genau der Höhe, in der sich nach der Fertigstellung des geplanten Aussichtsturmes durch den Förderverein „Schöne Höhe“ die letzte Plattform befinden soll, gibt Zipfel einen Rundumblick über das Vogtland mit seinen Wiesen, Wäldern und großflächigen Tälern.

Link zum Film: https://www.youtube.com/watch?v=rr-x_ZgLwsw