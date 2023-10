Ein Foto der Ausstellung „Die Talsperre Zeulenroda und die Havarie beim Brückenbau am 13. August 1973“.

Schon 5000 Besucher: Ausstellung zum Talsperrenbau in Zeulenroda noch bis Ende Oktober

Zeulenroda-Triebes. Die Ausstellung in der Touristinformation in Zeulenroda erinnert an ein tragisches Unglück vor 50 Jahren.

Noch bis zum Samstag, 28. Oktober, ist die Ausstellung über den Bau der Talsperre Zeulenroda in der Touristinformation am Strandbad im Bleichenweg zu sehen. Zu sehen sind neben Fotos von Gebäuden, die vor dem Bau der Talsperre an dieser Stelle gestanden haben, auch Bilder des großen Unglücks vor 50 Jahren, als Teile der Brücke während des Baus eingestürzt waren.

Die Ausstellung, die zum 50. Jahrestag des Einsturzes der Talsperrenbrücke Zeulenroda im Tourismuszentrum gestaltet wurde, ist mit Fotos der Zeulenrodaer Rudi Wimmer, Karl Bock, Rainer Seffner und Gottfried Thumser entstanden. Viele kleine Geschichten um den berüchtigten 13. August 1973, dem Tag des Einsturzes der Talsperrenbrücke, wurden wieder in Erinnerung gerufen.

Zudem zeigt Heinz Majcher aus Zeulenroda in der unteren Etage der Touristinfo Nachbauten von teilweise nicht mehr existierenden Gebäuden der Stadt. So sind auch Mühlen, die mit dem Bau der Talsperre abgerissen wurden oder nun komplett unter Wasser stehen, zu sehen.

Bis zum heutigen Tag haben gut 5000 Besucher die Ausstellung besichtigt.

Die Touristinformation ist geöffnet: Dienstag bis Samstag, 10 – 15 Uhr, Montag und Sonntag geschlossen.