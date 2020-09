Jakob Hummel aus Greiz bei der Arbeit in der Tischlerei Mittenzwei in Obergrochlitz.

Schon als Kind durch die Werkstatt in Greiz-Obergrochlitz getollt

Zu sagen, dass Jakob Hummel der Tischlerberuf in die Wiege gelegt wurde, wäre nur ein wenig übertrieben. Denn der Beruf und die Werkstatt, in der er nun als ausgebildeter Geselle arbeitet, begleitet ihn schon seit Kindesbeinen an.