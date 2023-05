Schon jetzt alte Führerscheine in Weida umtauschen

Greiz/Zeulenroda-Triebes. Um Engpässe zu vermeiden, empfiehlt das Landratsamt Greiz bereits im Laufe des Jahres alte Führerscheine umzutauschen.

Wie das Landratsamt Greiz mitteilt, müssen alle Führerscheine, die vor dem 19.01.2013 ausgestellt wurden, zeitlich gestaffelt bis zum 19.01.2033 in einen befristeten EU-Scheckkartenführerschein getauscht werden.

In diesem Jahr sind Führerscheininhaber der Geburtsjahrgänge 1965 bis 1970 dran. Sie sind aufgefordert, bis spätestens 19. Januar 2024 ihren alten Führerschein zu tauschen. Wer bereits einen Kartenführerschein besitzt (ab dem 01.01.1999 ausgestellt), ist nicht betroffen.

Engpässe am Jahresende umgehen

Damit es zum Jahresende nicht zu Engpässen kommt, empfiehlt das Landratsamt, schon im Laufe des Jahres in der Fahrerlaubnisbehörde in Weida vorzusprechen. Eine Terminabsprache ist nicht erforderlich. Die Fahrerlaubnisbehörde ist montags, mittwochs und freitags jeweils von 8 bis 12 Uhr, dienstags von 8 bis 15 Uhr und donnerstags von 8 bis 17 Uhr geöffnet. Mitzubringen sind der bisherige Führerschein, Personalausweis oder Reisepass mit aktueller Meldebestätigung und ein biometrisches Passbild.

Wer zum Zeitpunkt des Erwerbs seinen Wohnsitz außerhalb des Landkreises Greiz hatte, benötigt eine Karteikartenabschrift, die man in der Fahrerlaubnisbehörde des damaligen Wohnsitzes anfordern und direkt an die Behörde in 07570 Weida, Am Schafberge 5, übersenden lassen kann. red