Schrägaufzug für Oberes Schloss Greiz keine Option

Ein Schrägaufzug zum Oberen Schloss ist laut der Greizer Stadtverwaltung derzeit keine Option, um die Erreichbarkeit des Schlosses mit Museum gerade für ältere oder behinderte Menschen zu verbessern. Das schreibt die Verwaltung auf eine Anfrage dieser Zeitung, die wir auf eine Lesernachfrage stellten.

Der Leser wollte nach Berichten über den geplanten Schrägaufzug zur Leuchtenburg, der allerdings nach der Ablehnung der Planung durch den zuständigen Gemeinderat in Seitenroda ebenfalls in Gefahr ist, wissen, ob dies auch eine Alternative für Greiz ist. Für den der Leuchtenburg hätte es sogar Millionen Euro Fördermittel durch das Land gegeben, argumentiert der Leser und will wissen, ob dies nicht auch eine Möglichkeit für Greiz wäre, das lange bekannte Problem endlich zu beheben.

Der aktuelle Zustand des Weges zum Oberen Schloss. Foto: Tobias Schubert

Tatsächlich hatte der damalige Greizer Bürgermeister, Gerd Grüner (SPD), im Jahr 2016 einen Fördermittelantrag genau für so einen Schrägaufzug zum Oberen Schloss beim Wirtschaftsministerium gestellt, teilt die Stadt nun mit. Vorausgegangen waren verschiedene und seit Jahren diskutierte Ansätze, wie man die Erreichbarkeit des Schlosses verbessern könnte. Im Jahr 2012 hatte es sogar einen studentischen Wettbewerb gegeben, der ebenfalls noch einmal unterschiedliche Varianten aufzeigte.

Der 2016-er Antrag wurde allerdings „leider nicht positiv beantwortet“. Als Begründung sei damals angeführt worden, dass der Stadt ein „nachhaltiges Gesamtkonzept für die Nutzung des Oberen Schlosses fehle“, so die Stadtverwaltung. Das sei der „gravierende Unterschied“ zur Leuchtenburg „und durchaus nachvollziehbar“.

Geschätzt werden die Kosten für einen Schrägaufzug auf rund vier Millionen Euro. Selbst bei der Gewährung von Fördermitteln für das Vorhaben sei zu erwarten, dass die Stadt einen erheblichen Teil dieser Summe als Eigenanteil zu tragen habe. Auch dieser sei im Haushalt überhaupt nur darstellbar, wenn es ein Gesamtvermarktungskonzept für das Schloss gebe.

Doch dieses liegt derzeit noch nicht vor und es ist kaum absehbar, wann dies der Fall sein wird. Das wiederum bedeutet zumindest derzeit, dass ein Schrägaufzug oder andere, ähnliche Varianten derzeit keine Option darstellen, oder wie die Stadt schreibt: „In dem Wissen, dass die Erarbeitung eines Gesamtkonzeptes zur künftigen Nutzung des Oberen Schlosses umfangreiche Abstimmungen und Diskussionen in den städtischen Gremien und der Bürgerschaft nach sich zieht, wurden demzufolge die Bemühungen um einen Schrägaufzug zurückgestellt.“

Allerdings hebt die Stadt hervor, dass durch verschiedene Initiativen bereits eine kleine Verbesserung bei der Erreichbarkeit realisiert wurden. So konnte der hintere Schlossaufgang „als wichtiger Lückenschluss zum Fürstlich Greizer Park“ eröffnet werden. Zudem bietet das Reisebüro Zölle-Reisen seit 2020 Fahrten mit der eigenen Tschu-Tschu-Bahn auf das Obere Schloss an.

Diese beiden Optionen fallen derzeit aber ebenfalls weitestgehend aus, da die Schlossbergstraße gesperrt ist, weil ein Hausanbau zusammenzustürzen droht. Der hintere Schlossaufgang wird deswegen als Anfahrtsweg für die Bewohner auf dem Gelände des Oberen Schlosses genutzt.

Zudem kann die Tschu-Tschu-Bahn aufgrund der Corona-Auflagen ebenfalls nicht fahren. Allerdings ist das Museum im Oberen Schloss derzeit auch nicht für Besucher geöffnet.

Meine Meinung: Es muss sich dringend was tun