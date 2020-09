Greiz. Die Autorin stellt in der Greizer Bibliothek ihren Roman „Falsch erzogen“ vor.

Schriftstellerin Mona Krassu liest in Greiz

Was passiert in einer Diktatur mit Kindern, die schon als Schüler nicht ins sozialistische System passen? Im Roman „Falsch erzogen“ von Mona Krassu wird die Geschichte eines dieser Mädchen erzählt.

Solveig Eckstein hat viele Träume. Zum Beispiel diesen, eine herausragende Schauspielerin zu werden. Bereits in den ersten Schuljahren liest sie Gedichte von Eva Strittmatter. Obwohl sie diese nicht versteht, ist sie vom Klang der Worte begeistert. Sie lernt die Schauspielerin Eleonore Sattler kennen, die ihr Halt in einer Zeit gibt, in der sich die Eltern immer öfter streiten und schließlich trennen.

Anfangs aus Unwissenheit, später als Auflehnung gegen ihren Stiefvater Hartmut, gerät Solveig zunehmend in Konflikt mit dem Diktaturstaat DDR. Heimlich trifft sie sich mit anderen Jugendlichen im „Bau“, einem Abrisshaus, in dem diese die Musik von Udo Lindenberg hören, selbst Texte schreiben und musizieren.

Aber die Genossen und Funktionäre in der DDR haben ihre Methoden. Sie nutzen auch die Mittel der Medizin, wenn es darum geht, junge Menschen auf Linie zu bringen.

Mona Krassu greift in ihrem Roman „Falsch erzogen“ den Umgang mit geschlechtskranken Mädchen und Frauen in der DDR oder deren Einweisung in sogenannte „Tripperburgen“ ohne medizinische Indikation auf. Eine beklemmende, erschütternde Geschichte, eigentlich unfassbar, und von der Schriftstellerin mit besonderer atmosphärischer Dichte erzählt, dass man als Leser glaubt, man wäre dabei.

Die Autorin liest am Dienstag, 6. Oktober, 19 Uhr, in der Greizer Bibliothek, am Kirchplatz 4 aus ihrem Buch. Danach sei sie gerne zu Gesprächen bereit.

Um Anmeldung wird gebeten, da die Plätze aufgrund der einzuhaltenden Hygieneschutzauflagen begrenzt sind.