Die Erzieher-Auszubildenden des ersten Lehrjahres des Berufsbildungszentrums „Ernst Arnold“ haben in der Vorweihnachtswoche gemeinsam mit den Schülern des Förderzentrums die Gestaltung des Schulhauses „runderneuert“. Annabel Thieme als Projektleiterin (rechts) und ihre Stellvertreterin Nelly Schauerhammer koordinierten die Gestaltungsideen für das Schulhaus des Förderzentrums in Zeulenroda.

Zeulenroda Das Schulhaus im Förderzentrum in Zeulenroda kommt in neuer Gestaltung daher. Die Schüler haben Hand angelegt. Und sie hatten dabei große Unterstützung.

Es wurde gesungen und gelacht und voller Stolz haben die Schüler des Förderschulzentrums Zeulenroda erzählt, wie sie ihre gestalterischen Projekte in den vergangenen zwei Tagen umgesetzt hatten. In der Sporthalle des Förderzentrums erfolgte vor dem abschließenden Rundgang durch das neu gestaltete Schulhaus ein kleiner Rückblick auf das, was in den vergangenen beiden Tagen erarbeitet worden war. Und in all dieser Freude kam auch die vorweihnachtliche Heimeligkeit nicht zu kurz: Die Auszubildenden des Staatlichen Schulzentrums „Ernst Arnold“, die dort den Erzieherberuf erlernen, luden zum gemeinsamen Singen von Weihnachtsliedern ein. Sie hatten das Projekt mit den Schülern durchgeführt.

Zum Abschluss gab es in der Turnhalle ein kleines Programm mit Vorstellung der einzelnen Projektgruppen und gemeinsamen Weihnachtsliedern mit den Schülern. Zwei Tage lang konnten die Kinder kreativ daran mitwirken, Gestaltungselemente für ihr Schulhaus selbst herzustellen. Foto: Ingo Eckardt / Alina Heilsberg / Funkemedien Thüringen

Schulische Berufsausbildung in Zeulenroda wird mit tollem Praxis-Projekt ergänzt

Alina Heilsberg war eine Auszubildende der 19 Erzieher-Azubis, die das schöne Projekt so kurz vor Weihnachten mit den Förderschülern umgesetzt haben. „Unsere Ausbildung ist eine rein schulische und somit lernen wir dabei viele theoretische Grundlagen. Es macht aber allen sehr viel Freude, die erworbenen Kenntnisse dann auch konkret mal in der Praxis auszuprobieren“, sagt die Sprecherin des Projektteams. Insbesondere das gemeinsame Basteln und das bildnerische Gestalten mit den einzelnen Projektgruppen sei sehr freudvoll gewesen. „Es war unheimlich spannend, die Stärken und Interessen der Kinder und Jugendlichen herauszuarbeiten. Wir hatten ja vorab die Möglichkeit zur Hospitation und konnten uns so ein Bild von den Kindern machen, bevor wir ans Basteln und Gestalten gingen“, berichtet Alina Heilsberg.

Zusammenarbeit von Erzieher-Azubis, Lehrern und Schülern in Zeulenroda gelobt

Neben den reinen produktiven Zeiten habe sie und ihre Mitstreiter vor allem die freie Zeit berührt, in denen man sich bei Spielen und anderen Beschäftigungen besser kennenlernen konnte. „Die Pausen waren auch notwendig, um den Schülern entsprechenden Bergungsausgleich zu bieten“, begründet die junge Frau, die das sehr positive Klima in der Zusammenarbeit lobte. Ins gleiche Horn stießen auch Projektleiterin Annabel Thieme und ihre Stellvertreterin Nelly Schauerhammer. „Insbesondere die Eingangsgestaltung ist wirklich zeitgemäß geworden und gut gelungen“, schätzte Annabel Thieme ein. Sie führte auch durch das abschließende Programm in der Sporthalle und durch die Flure der neu gestalteten Schule.

Zwei Tage lang konnten die Kinder kreativ daran mitwirken, Gestaltungselemente für ihr Schulhaus selbst herzustellen. Foto: Ingo Eckardt / Alina Heilsberg / Funkemedien Thüringen

Die Kinder waren mit Feuereifer dabei, selbst kreativ zu werden. Foto: Ingo Eckardt / Alina Heilsberg / Funkemedien Thüringen

Auch Schulleiterin Claudia Schröter war voll des Lobes über die Auszubildenden, die sich mit großem Engagement dem Projekt gestellt hätten. Unterstützt wurden die angehenden Erzieher natürlich von den sieben Lehrkräften der Schule und den hier beschäftigten vier sonderpädagogischen Fachkräften. Die sechzig Schüler des Förderschulzentrums, das seine Förderschwerpunkte im Bereich geistiger Beeinträchtigungen, Sprachbehinderungen, Lerneinschränkungen und emotional-sozialer Entwicklungsstörungen hat, waren natürlich auch mit Feuereifer dabei, sich kreativ auszuleben und die Ergebnisse dann in ihrem Umfeld täglich sehen zu können.

Am Förderzentrum Zeulenroda gibt es auch Probleme, Lehrer zu finden

Grundsätzlich können junge Leute am Förderzentrum übrigens einen Hauptschul-Abschluss ablegen. „Das ist aber eher theoretischer Natur, denn wegen des Lehrermangels bekommen wir eine Hauptschul-Stundentafel nicht hin. So können unsere Schüler hier den dem Hauptschul-Abschluss gleichgestellten Schulabschluss erwerben“, verdeutlicht Schulleiterin Claudia Schröter, dass der Fachkräftemangel auch am Förderzentrum ein Problem ist. Dennoch wolle man an schönen Traditionen festhalten. „Und ein jährliches Projekt mit einer Erzieherklasse aus dem Berufsbildungszentrum gehört dazu“, so die Direktorin. In den vergangenen Jahren seien dies oft Weihnachtsprojekte gewesen. „Dieses Jahr haben wir zusammen die Idee der erneuerten Schulhausgestaltung entwickelt“, erzählt die Direktorin, wie es zum Projekt kam.