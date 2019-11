Berga. Bei einer Berufsmesse in Berga konnten sich Jugendliche über Ausbildungen in der Region informieren

Berufsmesse Schüler und Unternehmen kommen in Berga in Kontakt

Welche Ausbildung ist die passende? Diese Frage stand im Zentrum der dritten Berufsmesse an der Regelschule in Berga. 16 Unternehmen aus der Region präsentierten sich dort am Donnerstag den Schülern und zeigten, wie eine Ausbildung bei ihnen abläuft, aber auch, was sie von künftigen Bewerbern erwarten.

„Wir wollen unseren Schülern klarmachen, welche Möglichkeiten es in der Region gibt. Oft sieht man nicht, was vor der Haustür ist“, sagte Klaus Dobiasch, stellvertretender Schulleiter und für die Berufsorientierung zuständig. Die Berufsmesse habe sich als gewinnbringend erwiesen, sei doch beispielsweise bei der vergangenen direkt vor Ort ein Ausbildungsvertrag unterzeichnet worden.

Obwohl die Berufsmesse für die Schüler der Klassen 7 bis 10 verpflichtend sei, hätten die Jugendlichen vorab mit freudiger Aufregung auf die Berufsmesse geblickt, sagte Schulleiterin Heike Zöller. „Es ist schließlich für viele die erste Gelegenheit, sich bei Unternehmen vorzustellen. Da muss schon eine gewisse Hemmschwelle abgebaut werden“, so Zöller.

Warten auf Bewerbungen

Ausgerüstet mit Laufzetteln zogen die Jugendlichen durch die Aula ihrer Schule, um sich über verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren. Schnell entwickelten sich Gespräche mit den Vertretern der Unternehmen. An manchen Ständen konnte sich gleich im jeweiligen Handwerk ausprobiert werden. So etwa bei Dachdecker Michael Hofmann. Mit einer Schieferschere konnten die Schüler versuchen, Schieferplatten sauber zu teilen. „Das gesamte Handwerk hat massiv Probleme, Nachwuchs zu finden. Bei uns kommt hinzu, dass wir bei Wind und Wetter draußen arbeiten“, sagte Hofmann.

Obwohl er keinen akuten Bedarf habe, wolle er sich präsentieren, um langfristig einen Auszubildenden zu finden. Dabei sei die Messe aber nur ein Aspekt. „Am besten ist es, unser Handwerk einfach mal in einem Praktikum auszuprobieren und zu schauen, ob es passt“, sagte Hofmann.

Händeringend auf der Suche nach Nachwuchs ist hingegen Heiko Smektalla vom Landhotel am Fuchsbach in Wolfersdorf. Ein Auszubildender für die Küche und den Gastronomiebereich soll es sein. „Es ist schwer, denn der Beruf erfordert andere Arbeitszeiten, als es normal ist. Auch deshalb sieht es mit Bewerbungen verhalten aus“, sagte Smektalla. Ohne Hoffnung blickt er dennoch nicht in die Zukunft. „Unser Beruf ist doch gerade schön, weil man ständig mit Menschen in Kontakt kommt. Das hat man am Fließband nicht“, so Smektalla. Kontaktfreude und Teamfähigkeit seien Grundvoraussetzung für eine Ausbildung bei ihm.

Schulleiterin Heike Zöller würde indes gerne noch mehr kleinen Unternehmen die Möglichkeit bieten, sich auf der Berufsmesse zu präsentieren. „Es ist aber auch verständlich, dass viele dafür keine Kapazitäten haben“, sagte Zöller. Dass die Berufsmesse dennoch bereits zum dritten Mal ein Erfolg gewesen sei, sei auch der Wirtschaftsförderung des Landkreises Greiz zu verdanken, die Schule und Unternehmen in Verbindung brächte.