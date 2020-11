Schulanlagen in Greiz nicht mehr von Dritten nutzbar

Der Landkreis Greiz macht für die Schulen in seiner Trägerschaft von seinem Hausrecht Gebrauch und untersagt ab sofort und bis auf Widerruf die Nutzung von schulischen Räumen, Freiflächen und Sportanlagen für Zwecke, die nicht unmittelbar im Zusammenhang mit der Vermittlung von allgemeinbildender und berufsbildender Bildung in Verbindung stehen. Das teilte das Landratsamt Greiz am Donnerstag mit.