Schulen im Landkreis Greiz bekommen CO2-Ampeln

Greiz/Zeulenroda-Triebes. Die Unterrichtsräume sollen nach den Herbstferien mit den Ampeln ausgestattet sein.

Der Landkreis Greiz wird die Unterrichtsräume in den Schulen in seiner Trägerschaft mit sogenannten CO 2 -Ampeln ausstatten. Der Bau- und Vergabeausschuss hat am Montagabend der Investition zugestimmt.

Ziel sei es, dass nach den Herbstferien in allen Schulen in Trägerschaft des Landkreises die Klassen- und Horträume mit den Ampeln ausgestattet sind. Insgesamt werden dafür rund 820 solcher Lüftungsampeln angeschafft.

OTZ-Newsletter für den Landkreis Greiz Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.