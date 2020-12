Schulisches Rechenzentrum soll in Seelingstädt entstehen

Greiz. Für die erste Planungsphase des Digitalpaktes in 2021, das heißt für die Ertüchtigung der

Infrastruktur der Schulen, seien die Fördergelder bewilligt worden, heißt es aus dem Landrastsamt.

In diesem Jahr sind dafür Planungsleistungen erfolgt und die Aufträge erteilt worden. Für die

Umsetzung der Anforderungen aus dem Digitalpakt Teil I im Zeitraum 2020 - 2024 liegt das Amt für

Informationstechnik und Kommunikation im Zeitplan.

Der Digitalpakt beinhaltet auch die Zentralisierung der Serversysteme der Schulen im Landkreis.

Dazu wird ein Schulisches Rechenzentrum (SRZ) in Seelingstädt entstehen. Die hierfür erforderlichen

Fördergelder in Höhe von 1.800.000 Euro wurden im November 2020 beantragt, heißt es in der

Presseerklärung. Die Bewilligung hierzu stehe seitens des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend

und Sport noch aus.

Die im Rahmen des Sonderausstattungsprogramms zum Digitalpakt nötige EU-weite Ausschreibung

und Vergabe von mobilen Endgeräten ist termingemäß abgeschlossen. Die Lieferleistungen werden

sich jedoch aufgrund der bundesweit erhöhten Nachfrage bis zum Ende des ersten Quartals des

kommenden Jahres hinziehen.

Im Rahmen der Einführung der E-Akte errichtet der Landkreis Greiz für die kreisangehörigen

kommunalen Einrichtungen ein Kommunales RechenZentrum (KRZ). Dieses wird ein gemeinsames

Projekt mit dem SRZ in Seelingstädt. Die beantragten Fördergelder in Höhe von 1.400.000 Euro

wurden im November diesen Jahres bewilligt. Momentan laufen die Planungsarbeiten und ab Januar

2021 die schrittweise Integration der IT-Serverlandschaften der sich vorerst beteiligenden

Pilotkommunen. Parallel hierzu werden die für die Einführung der E-Akte erforderliche

Voraussetzungen geschaffen. red