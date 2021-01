Meine Meinung: Schwacher Trost

Es ist natürlich beruhigend, dass diejenigen, die für mehrere Brände in Berga verantwortlich sein sollen, geschnappt werden konnten. Das ist ja nicht selbstverständlich, vor allem deshalb, weil die Taten ja schon eine Weile zurückliegen. Entsprechend groß ist die Erleichterung in der Elsterstadt. Dennoch ist der Ermittlungserfolg nur ein schwacher Trost in Anbetracht der verursachten Schäden. Die Stadthalle, in der einst das Bergaer Nachtleben tobte, ist futsch. Beim Anblick der Ruine, auf die nur noch der Abriss wartet, kriecht in vielen Leuten, die schöne Stunden in dem Haus verbracht haben, die Wehmut hoch. Ihnen bleiben nur Erinnerungen.

Für die Stadt hat der Großbrand und der damit verbundene mehrtägige Feuerwehreinsatz einen enormen finanziellen Aufwand bedeutet. Man hofft nun, Schadenersatz geltendmachen zu können. Auch die Karnevalisten sind bislang auf Kosten sitzengeblieben. Sie mussten den Raum wieder herrichten, Möbel ersetzen. Die Narren mussten tief in die Tasche greifen, schätzungsweise 3000 Euro haben die Feuerteufel allein sie gekostet. Und das ist „nur“ Geld.

Die Ehrenamtlichen haben zudem viel Zeit und Arbeit investiert, um alles wieder in Ordnung zu bringen. Das kann keiner ersetzen.